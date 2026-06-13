FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Astăzi, 12 iunie 2026, a fost semnat contractul de finanțare pentru un proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud.
Obiectivul general al proiectului „ZONE DE SOCIALIZARE ÎN MUNICIPIUL AIUD – PROIECT INTEGRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII – ETAPA I – PARC MUNICIPAL AIUD” este reabilitarea, modernizarea și valorificarea Parcului Municipal Aiud ca infrastructură verde urbană și ansamblu de zone de socializare de interes public, prin creșterea calității spațiilor verzi, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și facilitarea accesului populației la aceste spații, în vederea creșterii calității vieții și a rezilienței la schimbările climatice la nivelul municipiului Aiud, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Aiud.
Atingerea obiectivului general presupune crearea unui spațiu urban, atractiv și funcțional, care să contribuie la creșterea suprafeței și calității spațiilor verzi, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice (reglarea microclimatului, reducerea poluării, creșterea biodiversității) și consolidarea rezilienței municipiului la schimbările climatice.
Obiective specifice
Amenajare teren pentru circulatia pietonală. Până la finalizarea perioadei de implementare, se va realiza o infrastructură pietonală în interiorul Parcului Municipal Aiud prin amenajarea și modernizarea unei suprafețe de 1.939 mp de alei pietonale permeabile (incluzând și scările respective ramepele)
Mobilare urbana. Până la finalizarea proiectului, Parcul Municipal Aiud va fi dotat cu mobilier urban modern și incluziv prin montarea a 18 bănci cu șezut din lemn, 10 coșuri de gunoi, 1 construcție din lemn pe structura metalica închisa pe 3 laturi cu invelatoare din tabla, care va servi ca depozitare de gunoi selectiv, 3 panouri informativ pentru nevăzători, 20 de panouri pentru semnalistica arborilor si gradene din beton armat pe o suprafata de 300 mp.
Amenajare peisagistică (vegetatie). Până la finalizarea proiectului, se va reamenaja peisagistic Parcul Municipal Aiud prin realizarea a 2.295,29 mp de grădini de plante perene și gramine si plantarea a 254 arbori noi din specii adaptate arealului locale.
Campanii de conștientizare și cooperare transnațională Până la finalizarea proiectului, se vor derula 2 activități de conștientizare și animare a populației privind rolul Parcului Municipal Aiud și utilizarea responsabilă a infrastructurii verzi, precum și 1 activitate transnațională de cooperare cu orașele înfrățite, axată pe schimb de bune practici în amenajarea și gestionarea spațiilor verzi
Ce intervenții se vor realiza
Intervențiile propuse în cadrul proiectului sunt structurate în trei componente principale
– alei pietonale,
-mobilier urban
– amenajări peisagistice
1.Alei pietonale
Se propune eliminarea finsajelor existente ale aleilor si inlocuirea lor cu alei din pietris compactat, acesta fiind un material permeabil si prietenos cu mediul. Pe langa aleile existente se propun un numar de alei noi in zona de Nord a parcului, acestea facilitand accesul si folosirea in scopuri de agerment si promenada a acestei zone realizate tot din materialul specificat anterior. Se vor realiza 1939 mp de alei. In proiectarea aleilor s-a tinut cont de facilitarea accesului in parc a persoanelor cu handicap, fiind prevazute doua rampe pentru persoane cu handicap
2.MOBILARE URBANA
Mobilierul urban consta in amplasarea: 18 bănci cu șezut din lemn, platformele pe care se monteaza bancile sunt formate din placi de beton clasa C30/37, armat cu plasa sudata la partea inferioara • 1 construcție din lemn pe structura metalica închisa pe 3 laturi cu invelatoare din tabla, care va servi ca depozitare de gunoi selectiv.
- 10 cosuri de gunoi pe lungimea aleilor
- 3 panouri informative pentru nevazatori. Acestea consta intr-un cadru metalic din structura metalica din platbanda din otel zincat la cald si vopsit in camp electrostatic cu vopsea pulbere si afisaj realizat din aluminiu frezat si eloxat cu grosime de 15mm.
- 20 panouri pentru signalistica arbori. Structura metalica din otel zincat la cald si vopsit in camp electrostatic cu vopsea pulbere poliesterica termo-anduranta, cu partea de afisaj din panou atașat la pupitru cu șuruburi sau nituri. In partea vestica a parcului. Se propune realizarea unor gradene din b.a. pe o suprafața de aproximativ 300 mp.
AMENAJARE PEISAGISTICA
Pornind de la fondul vegetal existent, bogat și valoros, se propane îmbogățirea și articularea acestuia prin configurarea unor zone cu caracter dinamic, aflate în relație de complementaritate cu suprafețele minerale pe care le însoțesc. În prealabil, se va realiza sistematizarea terenului, în vederea asigurării pantelor de scurgere, a accesibilității și a condițiilor optime pentru noile plantări.Conceptul de plantare valorifică toate palierele de înălțime și presupune utilizarea de arbori, arbuști, plante perene și graminee, plante acoperitoare de sol și gazon, care completează vegetația existentă și generează grupări decorative coerente. Se are în vedere completarea aliniamentelor și a masivelor de arbori precum și amenajarea de partere florale sub forma unor „buzunare–panglici” plantate cu arbuști și specii perene decorative. Grădinile de plante perene și graminee urmăresc traseul aleilor, astfel încât parcursul utilizatorilor să fie unul plăcut, variat și dinamic. „Panglicile” vegetale sunt de două tipuri: un prim tip alcătuit din plante perene, în special graminee ornamentale și un al doilea tip format din arbuști veșnic verzi, atât conifere, cât și foioase, asigurând menținerea valorii estetice pe tot parcursul anului. Se propun alternanțe de zone de masiv plantat și luminiș, prin accentuarea ritmului de plantare în anumite sectoare ale parcului și completarea acestora cu arbori și arbuști din specii complementare celor existente.Se propune realizarea unor plantări perene totalizand o suprafata de 2.295,29 mp grădini de plante perene și graminee , cu varietate de texturi și culori, care să ofere interes pe tot parcursul anului, cu necesar redus de întreținere și rol ecologic semnificativ.Se propune plantarea unui număr de 254 de arbori aparținând mai multor specii de foioase și rășinoase, cu circumferința tulpinii de 40–60 cm,adaptate condițiilor specifice arealului geographic al parcului.
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