Politică Administrație

FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat

Astăzi, 12 iunie 2026, a fost semnat contractul de finanțare pentru un proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud.

Obiectivul general al proiectului „ZONE DE SOCIALIZARE ÎN MUNICIPIUL AIUD – PROIECT INTEGRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII – ETAPA I – PARC MUNICIPAL AIUD” este reabilitarea, modernizarea și valorificarea Parcului Municipal Aiud ca infrastructură verde urbană și ansamblu de zone de socializare de interes public, prin creșterea calității  spațiilor verzi, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și facilitarea accesului populației la aceste spații, în vederea creșterii calității vieții și a rezilienței la schimbările climatice la nivelul municipiului Aiud, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Aiud.

Atingerea obiectivului general presupune crearea unui spațiu urban, atractiv și funcțional, care să contribuie la creșterea suprafeței și calității spațiilor verzi, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice (reglarea microclimatului, reducerea poluării, creșterea biodiversității) și consolidarea rezilienței municipiului la schimbările climatice.

Obiective specifice 

Amenajare teren pentru circulatia pietonală. Până la finalizarea perioadei de implementare, se va realiza o infrastructură pietonală în interiorul Parcului Municipal Aiud prin amenajarea și modernizarea unei suprafețe de 1.939 mp de alei pietonale permeabile (incluzând și scările respective ramepele) 

Mobilare urbana. Până la finalizarea proiectului, Parcul Municipal Aiud va fi dotat cu mobilier urban modern și incluziv prin montarea a 18 bănci cu șezut din lemn, 10 coșuri de gunoi, 1 construcție din lemn pe structura metalica închisa pe 3 laturi cu invelatoare din tabla, care va servi ca depozitare de gunoi selectiv, 3 panouri informativ pentru nevăzători, 20 de panouri pentru semnalistica arborilor si gradene din beton armat pe o suprafata de 300 mp. 

Amenajare peisagistică (vegetatie). Până la finalizarea proiectului, se va reamenaja peisagistic Parcul Municipal Aiud prin realizarea a 2.295,29 mp de grădini de plante perene și gramine si plantarea a 254 arbori noi din specii adaptate arealului locale. 

Campanii de conștientizare și cooperare transnațională Până la finalizarea proiectului, se vor derula 2 activități de conștientizare și animare a populației privind rolul Parcului Municipal Aiud și utilizarea responsabilă a infrastructurii verzi, precum și 1 activitate transnațională de cooperare cu orașele înfrățite, axată pe schimb de bune practici în amenajarea și gestionarea spațiilor verzi 

Ce intervenții se vor realiza  

Intervențiile propuse în cadrul proiectului sunt structurate în trei componente principale  

– alei pietonale,  

-mobilier urban  

– amenajări peisagistice 

1.Alei pietonale 

Se propune eliminarea finsajelor existente ale aleilor si inlocuirea lor cu alei din pietris compactat, acesta fiind un material permeabil si prietenos cu mediul. Pe langa aleile existente se propun un numar de alei noi in zona de Nord a parcului, acestea facilitand accesul si folosirea in scopuri de agerment si promenada a acestei zone realizate tot din materialul specificat anterior. Se vor realiza 1939 mp de alei. In proiectarea aleilor s-a tinut cont de facilitarea accesului in parc a persoanelor cu handicap, fiind prevazute doua rampe pentru persoane cu handicap 

2.MOBILARE URBANA

Mobilierul urban consta in amplasarea:  18 bănci cu șezut din lemn, platformele pe care se monteaza bancile sunt formate din placi de beton clasa C30/37, armat cu plasa sudata la partea inferioara • 1 construcție din lemn pe structura metalica închisa pe 3 laturi cu invelatoare din tabla, care va servi ca depozitare de gunoi selectiv. 

  • 10 cosuri de gunoi pe lungimea aleilor  
  • 3 panouri informative pentru nevazatori. Acestea consta intr-un cadru metalic din structura metalica din platbanda din otel zincat la cald si vopsit in camp electrostatic cu vopsea pulbere si afisaj realizat din aluminiu frezat si eloxat cu grosime de 15mm.  
  • 20 panouri pentru signalistica arbori. Structura metalica din otel zincat la cald si vopsit in camp electrostatic cu vopsea pulbere poliesterica termo-anduranta, cu partea de afisaj din panou atașat la pupitru cu șuruburi sau nituri. In partea vestica a parcului. Se propune realizarea unor gradene din b.a. pe o suprafața de aproximativ 300 mp.

AMENAJARE PEISAGISTICA

Pornind de la fondul vegetal existent, bogat și valoros, se propane îmbogățirea și articularea acestuia prin configurarea unor zone cu caracter dinamic, aflate în relație de complementaritate cu suprafețele minerale pe care le însoțesc. În prealabil, se va realiza sistematizarea terenului, în vederea asigurării pantelor de scurgere, a accesibilității și a condițiilor optime pentru noile plantări.Conceptul de plantare valorifică toate palierele de înălțime și presupune utilizarea de arbori, arbuști, plante perene și graminee, plante acoperitoare de sol și gazon, care completează vegetația existentă și generează grupări decorative coerente. Se are în vedere completarea aliniamentelor și a masivelor de arbori precum și amenajarea de partere florale sub forma unor „buzunare–panglici” plantate cu arbuști și specii perene decorative. Grădinile de plante perene și graminee urmăresc traseul aleilor, astfel încât parcursul utilizatorilor să fie unul plăcut, variat și dinamic. „Panglicile” vegetale sunt de două tipuri: un prim tip alcătuit din plante perene, în special graminee ornamentale și un al doilea tip format din arbuști veșnic verzi, atât conifere, cât și foioase, asigurând menținerea valorii estetice pe tot parcursul anului. Se propun alternanțe de zone de masiv plantat și luminiș, prin accentuarea ritmului de plantare în anumite sectoare ale parcului și completarea acestora cu arbori și arbuști din specii complementare celor existente.Se propune realizarea  unor plantări perene totalizand o suprafata de 2.295,29 mp grădini de plante perene și graminee , cu varietate de texturi și culori, care să ofere interes pe tot parcursul anului, cu necesar redus de întreținere și rol ecologic semnificativ.Se propune plantarea unui număr de 254 de arbori aparținând mai multor specii de foioase și rășinoase, cu circumferința tulpinii de 40–60 cm,adaptate condițiilor specifice arealului geographic al parcului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

12 iunie 2026

De

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

10 iunie 2026

De

Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria Blaj a solicitat marți, 9 iunie 2026, emiterea acordului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu Alba, pentru realizarea unei parcări pentru autoturisme ce va deservi baza sportivă din Tiur. La Blaj se află […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

9 iunie 2026

De

Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu Direcția județeană de mediu a dat luni, 8 iunie 2026, undă verde pentru realizarea centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia. Acordul de mediu este ultimul aviz necesar pentru proiectul ,,Fluidizarea traficului rutier […]

Citește mai mult