Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile Legii nr. 141/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.

Condiţiile generale de participare la concurs:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat /școală profesională;

– vechime în muncă de minimum 3 ani.

Condițiile de desfășurare a concursului:

-Data, ora și locul desfășurării probei practice: 03.07.2026, ora 11:00 – Baza sportivă, str. Tudor Vladimirescu nr. 51D, Aiud, jud. Alba;

-Data, ora și locul desfășurării interviului: 09.07.2026, ora 11:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba .

-Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

-Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 25.06.2026, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail: [email protected].

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