Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții.
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile Legii nr. 141/2025, cu modificările și completările ulterioare.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.
Condiţiile generale de participare la concurs:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat /școală profesională;
– vechime în muncă de minimum 3 ani.
Condițiile de desfășurare a concursului:
-Data, ora și locul desfășurării probei practice: 03.07.2026, ora 11:00 – Baza sportivă, str. Tudor Vladimirescu nr. 51D, Aiud, jud. Alba;
-Data, ora și locul desfășurării interviului: 09.07.2026, ora 11:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba .
-Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.
-Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 25.06.2026, ora 15:00.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail: [email protected].
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria Blaj a solicitat marți, 9 iunie 2026, emiterea acordului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu Alba, pentru realizarea unei parcări pentru autoturisme ce va deservi baza sportivă din Tiur. La Blaj se află […]
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu Direcția județeană de mediu a dat luni, 8 iunie 2026, undă verde pentru realizarea centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia. Acordul de mediu este ultimul aviz necesar pentru proiectul ,,Fluidizarea traficului rutier […]
FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului Încasările la bugetul județului Alba din redevențe de la balastierele și exploatările de agregate minerale au crescut cu 2 milioane de lei față de anul trecut. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei...
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare Parlamentul a adoptat forma finală a...
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și două tablouri electrice după ce i-a explodat o anvelopă
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și...
Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe scena din inima Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de vineri
Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe...
Curier Județean
VIDEO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiști în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă: 21 de persoane au fost duse la sediul poliției. Amenzi de peste 20.000 lei
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiști în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă: 21 de persoane au fost...
11 iunie 2026 | Amenzi de peste 13.000 de lei date de polițiștii din Alba Iulia: Doi șoferi au rămas fără permis de conducere
Amenzi de peste 13.000 de lei date de polițiștii din Alba: Doi șoferi au rămas fără permis de conducere Polițiștii...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...