Lemn furat în miez de noapte, pedeapsă amânată: Angajat al Transgaz, condamnat la Judecătoria Alba Iulia pentru sustragerea de material lemnos dintr-un depozit silvic

Judecătoria Alba Iulia a stabilit o amendă penală de 6.750 de lei și un termen de supraveghere de doi ani pentru un bărbat care a furat peste trei metri cubi de lemn de foc dintr-o rampă forestieră. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar inculpatul și-a recunoscut fapta.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din Zlatna a fost găsit vinovat de furt de material lemnos după ce, în noaptea de 11 spre 12 mai 2022, a sustras 3,37 metri cubi de lemn de foc dintr-o rampă primară de depozitare aparținând unui ocol silvic din județul Alba. Deși instanța a constatat existența infracțiunii și vinovăția inculpatului, aceasta a apreciat că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară și a dispus amânarea executării sancțiunii.

Potrivit hotărârii pronunțate luni, 15 iunie 2026, inculpatul a fost condamnat la o amendă penală în cuantum de 6.750 de lei, calculată prin aplicarea a 135 de zile-amendă, fiecare în valoare de 50 de lei. Totodată, acesta va fi supravegheat timp de doi ani și va trebui să efectueze 30 de zile de muncă în folosul comunității.

Furt descoperit după un apel telefonic

Cazul a pornit în seara zilei de 11 mai 2022, când pădurarul responsabil de zona Feneșasa a fost alertat că o autoutilitară se deplasează pe drumul forestier către rampa unde era depozitat material lemnos provenit din exploatarea unei partizi forestiere.

După sesizare, polițiștii au organizat verificări și au interceptat autoutilitara în trafic. La control, șoferul transporta 3,37 metri cubi de lemn de foc din esență fag și nu a putut prezenta documente legale de proveniență sau de însoțire a mărfii.

Materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia reprezentanților ocolului silvic, iar investigațiile ulterioare au stabilit că lemnul provenea din rampa de depozitare de la Feneșasa.

Urme în teren și mărturii decisive

A doua zi după incident, reprezentanții ocolului silvic au constatat lipsa mai multor bușteni din depozit. În zonă au fost identificate urme de pneuri și resturi rezultate din debitarea lemnului cu motofierăstrăul.

Mai mulți martori au confirmat circumstanțele faptei. Unul dintre aceștia, care se afla în autoutilitară în momentul opririi de către poliție, a declarat că inculpatul a recunoscut atunci că transportă lemn fără documente legale.

Anchetatorii au coroborat declarațiile martorilor cu fotografiile realizate la fața locului, procesele-verbale întocmite de poliție și documentele emise de ocolul silvic.

Apărarea inculpatului: „Am crezut că lemnul fusese cumpărat”

În cursul urmăririi penale și ulterior în instanță, inculpatul a recunoscut fapta. El a susținut că a crezut că lemnul fusese cumpărat legal de la trei persoane necunoscute care lucrau în zonă și care i-ar fi spus că au dreptul să dispună de materialul lemnos.

Judecătorul a respins însă această apărare, apreciind că lipsa unor verificări minime privind proveniența bunurilor nu poate constitui o eroare care să înlăture răspunderea penală.

Mai mult, inculpatul a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, acceptând integral situația de fapt descrisă de procurori. Această opțiune i-a adus și o reducere a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Instanța: Gravitate redusă, dar fapta nu poate rămâne nesancționată

Magistrații au apreciat că prejudiciul produs a fost relativ redus — 640,30 lei — și că acesta a fost recuperat integral. De asemenea, au avut în vedere faptul că inculpatul nu are antecedente penale, este angajat cu venituri stabile și se bucură de o bună reputație în comunitate.

În motivarea sentinței se arată că bărbatul este angajat al companiei naționale de transport gaze naturale (Transgaz) și că a colaborat pe tot parcursul anchetei, manifestând regret pentru cele întâmplate. Instanța a mai reținut și situația familială dificilă, respectiv faptul că soția acestuia este încadrată într-un grad accentuat de handicap permanent.

Cu toate acestea, judecătorul a subliniat că infracțiunile împotriva fondului forestier sunt frecvente și că o simplă renunțare la aplicarea unei pedepse ar transmite un semnal greșit.

Amendă amânată și muncă în folosul comunității

În final, instanța a decis aplicarea unei amenzi penale, dar a amânat executarea acesteia pentru o perioadă de supraveghere de doi ani.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune, să anunțe eventualele schimbări de domiciliu sau loc de muncă și să permită verificarea mijloacelor sale de existență.

De asemenea, acesta va presta 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Zlatna sau al bibliotecii județene.

Dacă va respecta toate obligațiile impuse și nu va mai săvârși alte infracțiuni, pedeapsa nu va mai fi pusă în executare. În caz contrar, instanța poate revoca măsura și dispune executarea sancțiunii stabilite.

Pe lângă aceste obligații, condamnatul trebuie să achite și 792,13 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Sentința Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)