În județul vecin se poate! Un oraș a avut aproape toate locurile de cazare ocupate în weekend. Alba rămâne pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru

De un weekend cu grad de ocupare de aproape 100% a avut parte municipiul Deva la sfârșitul săptămânii trecute. Din cele peste 1.000 de locuri de cazare disponibile în oraș, marea majoritate au fost ocupate.

Pe lângă turiștii tradiționali care au ocupat, spre exemplu, cel mai mare hotel din Deva în proporție de 65%, restul locurilor de cazare au fost ocupate de participanții, familiile și susținătorii celor două evenimente sportive care au avut loc în Deva în weekend, transmite publicația ziarulexclusiv.ro.

Acest lucru vine după alte două zile în care gradul de ocupare din Deva a fost ridicat, datorită Conferinței Internaționale organizată de Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Deva.

Președintele Organizația Patronală din Turism DEVA – Hunedoara (OPTDHD), Lucian Stanciu-Gorun, spune că acesta este un lucru benefic pentru membrii organizației patronale și pentru ceilalți investitori din turismul hunedorean și mulțumește tuturor celor implicați în aducerea unor astfel de evenimente la Deva, mai notează sursa citată.

Situația turismului în județul Alba. Pe ultimul loc la indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru

Turismul din judeţul Alba a înregistrat o uşoară creştere în luna martie 2026, atât în ceea ce priveşte numărul de turişti, cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă continuă să aibă probleme majore.

Spre exemplu, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna martie 2026 de 16,2% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna martie 2025 (18,2%) și sub indicele calculat la nivel national (19,4%). Județul Mureș a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (23,5%), fiind urmat de județele Covasna (22,9%), Brașov (16,8%), Sibiu (15%), Harghita 10,9%, iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (8,9%).

În perioada 1.01–31.03.2026, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

au fost cazaţi 38.151 turişti, înregistrându-se o scădere cu 5,2% faţă de perioada similară din 2025 (40.223 turişti); turiştii români deţin o pondere de 92,2% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul judeţului Alba (35.158 persoane), iar turiştii străini (2.993 persoane) reprezintă 7,8%, în scădere faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior cu (-9 turişti);

numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 67.897, mai puţin cu 6,8% faţă de perioada similară din anul 2025, când s-au înregistrat 72.875 înnoptări;

durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare a fost de 1,78 zile, mai mică decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă din anul 2025 (1,81 zile).

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