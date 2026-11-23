Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 26 noiembrie 2026, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1, transmite administrația locală printr-un comunicat de presă.

Ordinea de zi de la Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș din data de 26 noiembrie 2026

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 26.11.2026

Inițiatorul proiectului: Consilier local, Dorin Albu

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în regim de închiriere a unei locuințe de serviciu.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul școlar 2027-2028.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

4. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului ,,Clădire Liceu Tehnologic Sebeș” ca urmare a efectuării tuturor plăților aferente obiectivului de investiții „Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș” situat administrativ în Municipiul Sebeș, str. Viilor, nr. 2, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.171 mp. situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, loc. Petrești, str. Valea Sebeșului, F.N., înscris în C.F. nr. 100190 Sebeș, cu nr. cad. 100190 și nr. inv.81032227, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea adresei de domiciliu menționată în Art. 1 și în titlul H.C.L. 381/2023 privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit în baza Legii 15/2003 Catarambă Nicoleta, asupra terenului în suprafața de 284 mp. înscris în C.F. nr. 76090 Sebeș, situat administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr. 14, ca urmare a vânzării construcției și concesionarea acestuia noilor dobânditori ai construcției.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la înstrăinarea prin vânzare a imobilului situat în mun. Sebeș, str. Dorin Pavel, nr. 53, înscris în C.F. nr. 72162 Sebeș, nr. cadastral 72162 – proprietatea doamnei Laioș Mariana, edificat pe terenul aflat în concesiunea acesteia.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeş.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al

Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 292/2021 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

12. Proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de Crăciun 2026.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală, potrivit art. 27 alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,republicată, cu modificările și completările ulterioare (astfel cum art. 27 alin. (2^3) a fost modificat prin Legea nr. 136/2025).

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

14. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Sebeș, cu mijloacele fixe ,,STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Sebeș”, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării dreptului de proprietate asupra imobilelor locuințe, situate pe raza UAT Sebeș, în favoarea Municipiului Sebeș – domeniul privat

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării dreptului de proprietate asupra imobilului teren, înscris în C.F. nr. 77219 Sebeș, în favoarea Municipiului Sebeș, domeniul privat.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică.

17. Informarea nr.81386/28.10.2026 -Ordinul nr.364/28.10.2026

18. Informarea nr.83483/06.11.2026 a doamnei Aron Elena cerere privind concesionarea unei suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului.

19.Informarea nr.81320/28.10.2026 – S.C Transilvania Gold Games SRL

20. Informarea nr.85034/12.11.2026 a dlui Anghel Ioan plângere prealabilă.

Ordinea de zi poate fi consultată și accesând link-ul: https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/

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