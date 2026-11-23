Alertă în Alba: Bărbat de 65 de ani, din Bistra, dat DISPĂRUT: A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit. Familia și Poliția îl caută

Un bărbat de 65 de ani, din localitatea Bistra, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit.

,,Solicităm ajutorul tuturor celor care pot oferi informații despre dispariția tatălui meu Bocșa Gheorghe în vârsta de 65 ani. Persoana a fost văzută în data de 21.11.2026 în localitatea Bistra, județul Alba”, au transmis membrii familiei.

Bărbatul avea următoarele semnalmente la momentul dispariției, potrivit apropiaților:

Geacă de culoare verde închis

Pantaloni negri

Adidași albi

Poliția Română despre dispariția lui Bocșa Gheorghe

La data de 21.11.2026 a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. La momentul plecarii purta o geaca de culoare verde inchis, bluză neagră, pantaloni de blugi de culoare neagră, încălțăminte sport de culoare albă.

Semnalmente

Înălțime: 170 cm,

Greutate: 70 kg,

Culoare păr: GRIZONAT,

Natura păr: DREPT,

Lungime păr: SCURT,

Culoare ochi: CĂPRUI,

Oricine deține informații este rugat să anunțe imediat poliția sau să contacteze familia la numărul de telefon 0753528814.

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