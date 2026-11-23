Foto | Alertă în Alba: Bărbat de 65 de ani, din Bistra, dat DISPĂRUT: A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit. Familia și Poliția îl caută
Alertă în Alba: Bărbat de 65 de ani, din Bistra, dat DISPĂRUT: A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit. Familia și Poliția îl caută
Un bărbat de 65 de ani, din localitatea Bistra, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit.
,,Solicităm ajutorul tuturor celor care pot oferi informații despre dispariția tatălui meu Bocșa Gheorghe în vârsta de 65 ani. Persoana a fost văzută în data de 21.11.2026 în localitatea Bistra, județul Alba”, au transmis membrii familiei.
Bărbatul avea următoarele semnalmente la momentul dispariției, potrivit apropiaților:
- Geacă de culoare verde închis
- Pantaloni negri
- Adidași albi
Poliția Română despre dispariția lui Bocșa Gheorghe
La data de 21.11.2026 a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. La momentul plecarii purta o geaca de culoare verde inchis, bluză neagră, pantaloni de blugi de culoare neagră, încălțăminte sport de culoare albă.
Semnalmente
- Înălțime: 170 cm,
- Greutate: 70 kg,
- Culoare păr: GRIZONAT,
- Natura păr: DREPT,
- Lungime păr: SCURT,
- Culoare ochi: CĂPRUI,
Oricine deține informații este rugat să anunțe imediat poliția sau să contacteze familia la numărul de telefon 0753528814.
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