Video | Prima ninsoare din acest sezon rece în județul Alba: Drumarii intervin în mai multe zone
Prima ninsoare din acest sezon rece în județul Alba: Drumarii intervin în mai multe zone din județ
Luni, 23 noiembrie 2026, a început prima ninsoare din acest sezon rece în județul Alba. Drumarii au intervenit în mai multe zone unde condițiile meteorologice impun prezența acestora.
Spre exemplu, două zone în care se intervine cu material antiderapant sunt:
- Pe DN 75 KM 29 Vârtop – km 60 Albac
- Pe DN 75 km 60 Albac – Muncelu – Baia de Arieș
Corneliu Mureșan, prefectul din Alba, a publicat un videoclip alături de următorul text despre prima ninsoare din acest sezon rece din județul Alba:
,,Prima ninsoare din acest sezon rece în județul Alba. Drumarii intervin în zonele în care situația o impune.
În această seară, ninge în mai multe zone din județul Alba. Am urmărit situația și m-am asigurat că echipele de deszăpezire sunt mobilizate și intervin acolo unde condițiile meteorologice o impun, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții cât mai bune.
Sunt în legătură cu inginerul Andrei Cârja, șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Alba, și vom menține comunicarea pentru că intervențiile vor continua pe parcursul nopții, dar și mâine dimineață, în special pe sectoarele de drum unde temperaturile scăzute și precipitațiile pot crea dificultăți.
Știm că vremea se poate schimba de la o oră la alta și că, atunci când ninge, pot apărea situații neprevăzute. Tocmai de aceea, este esențial ca drumarii să fie pregătiți să intervină prompt, ori de câte ori este nevoie.
Îi îndemn pe toți cei care pornesc la drum să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de carosabil și să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru sezonul rece.”, a scris Corneliu Mureșan.
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