O alcoolemie de 0,97 și refuzul celei de-a doua probe biologice i-au „semnat” sentința: Condamnare la Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a desființat sentința de achitare pronunțată de Judecătoria Sibiu într-un dosar de conducere sub influența alcoolului și a condamnat un șofer la un an de închisoare cu suspendare, după ce a apreciat că probele existente demonstrează depășirea limitei legale de alcoolemie și la momentul conducerii. Decizia este definitivă.

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 august 2024, în jurul orei 01:35, când un bărbat a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism BMW. Potrivit actelor dosarului, după oprirea mașinii, acesta a încercat să părăsească zona pe jos, însă a fost urmărit și identificat de agenții de poliție.

Interacțiunea cu polițiștii nu a fost una lipsită de incidente. Șoferul a manifestat un comportament agresiv și a adresat injurii oamenilor legii, fiind necesară încătușarea sa. A refuzat testarea cu aparatul etilotest, dar a acceptat să fie transportat la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Aici a apărut elementul care avea să devină decisiv în proces: bărbatului i-a fost recoltată o singură mostră de sânge, la ora 02:17, care a indicat o alcoolemie de 0,97 g/l alcool pur în sânge. Cea de-a doua recoltare a fost refuzată.

Prima instanță l-a achitat: nu s-a demonstrat alcoolemia la momentul conducerii

Trimis în judecată pentru infracțiunea prevăzută de art. 336 alin. (1) Cod penal, bărbatul a obținut inițial o soluție favorabilă la Judecătoria Sibiu.

Judecătorul fondului a considerat că valoarea de 0,97 g/l, constatată la aproximativ 42 de minute după momentul conducerii, nu era suficientă, prin ea însăși, pentru a demonstra că șoferul depășise pragul penal de 0,80 g/l și în momentul în care se afla la volan.

Argumentul central al achitării a fost lipsa celei de-a doua probe biologice. În opinia primei instanțe, fără două recoltări nu se putea stabili evoluția alcoolemiei și nu putea fi efectuat calculul retroactiv necesar determinării valorii acesteia la momentul conducerii.

Judecătorul a subliniat că alcoolemia putea fi fie în creștere, fie în descreștere, iar rata de eliminare a alcoolului diferă de la o persoană la alta. În lipsa unei expertize medico-legale care să clarifice aceste aspecte, exista un dubiu rezonabil cu privire la depășirea pragului legal.

Un alt element avut în vedere a fost faptul că bărbatul declarase că băuse vin și whisky cu aproximativ trei-patru ore înainte de a conduce. Totuși, instanța a apreciat că simpla recunoaștere a consumului de alcool nu putea suplini proba științifică necesară stabilirii alcoolemiei.

Judecătoria a considerat că refuzul celei de-a doua recoltări ar putea ridica problema infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 Cod penal, dar nu putea constitui, în sine, dovada infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Parchetul a atacat achitarea: șoferul consumase alcool cu ore înainte de a conduce

Procurorul nu a fost de acord cu soluția și a declarat apel, solicitând condamnarea inculpatului.

Argumentul acuzării a fost că probele trebuie analizate împreună, nu separat. În acest sens, au fost invocate procesul-verbal de constatare, rezultatul analizei toxicologice și declarațiile șoferului, care recunoscuse că băuse alcool cu aproximativ trei-patru ore înainte de a se urca la volan.

Parchetul a susținut că, având în vedere intervalul de timp dintre consumul de alcool și conducerea autoturismului, precum și rezultatul de 0,97 g/l înregistrat la recoltare, alcoolemia nu putea fi considerată inferioară pragului penal la momentul conducerii.

Totodată, procurorul a arătat că lipsa celei de-a doua probe nu trebuie transformată într-un motiv automat de achitare, în condițiile în care prima mostră biologică furniza deja un rezultat toxicologic relevant.

În opinia acuzării, refuzul celei de-a doua recoltări nu echivala automat cu infracțiunea prevăzută de art. 337 Cod penal, dar nici nu putea conduce la înlăturarea răspunderii pentru infracțiunea de la art. 336 Cod penal.

Curtea de Apel: o singură probă biologică nu înseamnă automat achitare

Analizând apelul, Curtea de Apel Alba Iulia a ajuns la o concluzie diferită de cea a primei instanțe și a considerat că soluția de achitare s-a bazat pe o evaluare prea restrictivă a probelor.

Instanța de apel a făcut o distincție importantă: una este imposibilitatea stabilirii cu precizie matematică a valorii alcoolemiei la un moment anterior recoltării și alta este imposibilitatea de a demonstra, prin ansamblul probelor, depășirea pragului penal.

Judecătorii au arătat că absența celei de-a doua mostre limitează posibilitatea efectuării unui calcul retroactiv, dar nu anulează valoarea probatorie a primei analize toxicologice.

În acest dosar, Curtea a considerat esențial faptul că inculpatul declarase că a consumat băuturi alcoolice cu trei-patru ore înainte de conducerea autoturismului. Această declarație trebuia analizată împreună cu rezultatul de 0,97 g/l înregistrat la ora 02:17 și cu intervalul relativ scurt dintre oprirea în trafic și recoltarea sângelui.

Potrivit instanței, prima judecătorie a invocat posibilitatea ca alcoolemia să fi fost în creștere, însă nu a identificat elemente concrete care să susțină această ipoteză în raport cu momentul consumului declarat de șofer.

Curtea a atras atenția că simpla posibilitate teoretică a unei anumite evoluții a alcoolemiei nu este suficientă pentru a genera un dubiu rezonabil. Îndoiala trebuie să rezulte din probele concrete ale dosarului și din limitele lor efective, nu doar din existența unor ipoteze fiziologice abstracte.

Judecătorii au precizat că nu au în vedere substituirea probei științifice prin declarații sau aprecieri subiective ale polițiștilor. Prima probă biologică rămâne elementul științific central, iar celelalte probe sunt relevante pentru interpretarea rezultatului în raport cu momentul conducerii.

Refuzul celei de-a doua probe nu poate deveni un argument automat de achitare

Un alt aspect important al deciziei privește consecințele refuzului de recoltare a celei de-a doua mostre biologice.

Curtea a arătat că infracțiunile prevăzute de art. 336 și art. 337 Cod penal au conținuturi constitutive distincte. Eventuala existență a unei infracțiuni de refuz sau sustragere de la prelevarea mostrelor biologice nu exclude, prin ea însăși, posibilitatea întrunirii elementelor infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În același timp, judecătorii au precizat că refuzul celei de-a doua recoltări nu poate fi transformat într-o prezumție de vinovăție. Acesta trebuie analizat prin prisma consecințelor sale probatorii concrete.

Cu alte cuvinte, faptul că șoferul a refuzat recoltarea celei de-a doua probe nu îl face automat vinovat, dar nici nu obligă instanța să îl achite dacă celelalte probe demonstrează acuzația.

Curtea a mai reținut că inculpatul recunoscuse conducerea autoturismului după consumul de alcool și solicitase judecarea cauzei în procedura simplificată. Aceste împrejurări nu înlocuiesc obligația instanței de a verifica toate elementele infracțiunii, dar pot fi valorificate în coroborarea probelor.

Un an de închisoare cu suspendare și interdicția de a conduce timp de doi ani

După desființarea integrală a sentinței de achitare, Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat pe inculpat la un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru un termen de trei ani.

Pe durata acestui termen, bărbatul va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului desemnat, să anunțe eventualele schimbări de domiciliu și de loc de muncă și să furnizeze informațiile necesare verificării mijloacelor sale de existență.

În plus, instanța l-a obligat să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei sau al Spitalului Clinic Județean de Urgență indicate în hotărâre.

O consecință importantă a condamnării este și interzicerea dreptului de a conduce vehicule pentru care este obligatoriu permisul de conducere, pentru o perioadă de doi ani, ca pedeapsă complementară. Același drept i-a fost interzis și ca pedeapsă accesorie, în condițiile stabilite de lege.

De asemenea, inculpatul a fost obligat să achite 1.123,57 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia a fost pronunțată miercuri, 18 noiembrie 2026.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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