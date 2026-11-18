Video-Știrea Ta | „Nu poți să stai aici! Te stropesc toate mașinile!”: Stație de autobuz din Alba Iulia transformată într-un loc absolut neprietenos
Video-Știrea Ta | „Nu poți să stai aici! Te stropesc toate mașinile!”: Stație de autobuz din Alba Iulia transformată într-un loc absolut neprietenos
O zi ploioasă, traficul intens și condițiile dificile pentru pietoni au transformat așteptarea autobuzului într-o experiență neplăcută, miercuri, 18 noiembrie 2026, în Alba Iulia.
O cititoare ziarulunirea.ro a semnalat situația din zona stației de autobuz de lângă Kaufland și McDonald’s, unde traficul intens pe direcția Alba Iulia – Micești le creează probleme celor care așteaptă mijloacele de transport în comun.
„Nu poți să stai aici! Te stropesc toate mașinile!”, a transmis aceasta redacției, însoțindu-și sesizarea de un material video probator.
Imaginile surprind condițiile dificile din zonă, în contextul carosabilului ud și al traficului intens.
Autovehiculele care trec prin apropierea stației împroașcă apă și murdărie spre persoanele aflate în așteptare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
Foto știrea ta | Bariera de pe strada Mărășești s-a blocat: Coloană de mașini și nervi pentru șoferii din Alba Iulia
Bariera de pe strada Mărășești s-a blocat: Coloană de mașini și nervi pentru șoferii din Alba Iulia Trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești a devenit din nou un adevărat coșmar pentru conducătorii auto chiar în prima zi din săptămână. Potrivit unor conducători auto care au fost în zonă în această dimineață, […]
Foto știrea ta | „Dorel” lovește din nou la Alba Iulia: Groapă de pe strada George Barițiu, plombată cu „porția”. „Bătaie de joc”
„Dorel” lovește din nou la Alba Iulia: Groapă de pe strada George Barițiu, plombată cu „porția”. „Bătaie de joc” O groapă de pe strada George Barițiu din Alba Iulia a fost plombată doar parțial, materialul folosit acoperind numai o parte din suprafața acesteia. Din acest motiv, o parte din porțiunea deteriorată a rămas în continuare […]
Foto-Știrea Ta | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Coloană incredibil de mare de mașini în ploaie preț de aproape o jumătate de oră
Foto-Știrea Ta | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Coloană incredibil de mare de mașini în ploaie preț de aproape o jumătate de oră O coloană uriașă de mașini s-a format, în condiții de ploaie, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie 2026, la bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia. Oamenii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fără amendă pentru șoferii care și-au uitat permisul sau talonul acasă: Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament
Fără amendă pentru șoferii care și-au uitat permisul sau talonul acasă: Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament Șoferii...
E jale! România a avut, în octombrie 2026, cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat
E jale! România a avut, în octombrie 2026, cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat România a înregistrat, în...
Știrea Zilei
Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de 800 de locuitori. Comunele care depășesc 5.000 de hectare să fie exceptate”
Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de...
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de vânt
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de...
Curier Județean
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ 107 B, în județul Sibiu: Ce au descoperit polițiștii
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ...
18 noiembrie 2026 | Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș Prețurile la...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...