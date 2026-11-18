Video-Știrea Ta | „Nu poți să stai aici! Te stropesc toate mașinile!”: Stație de autobuz din Alba Iulia transformată într-un loc absolut neprietenos

O zi ploioasă, traficul intens și condițiile dificile pentru pietoni au transformat așteptarea autobuzului într-o experiență neplăcută, miercuri, 18 noiembrie 2026, în Alba Iulia.

O cititoare ziarulunirea.ro a semnalat situația din zona stației de autobuz de lângă Kaufland și McDonald’s, unde traficul intens pe direcția Alba Iulia – Micești le creează probleme celor care așteaptă mijloacele de transport în comun.

„Nu poți să stai aici! Te stropesc toate mașinile!”, a transmis aceasta redacției, însoțindu-și sesizarea de un material video probator.

Imaginile surprind condițiile dificile din zonă, în contextul carosabilului ud și al traficului intens.

Autovehiculele care trec prin apropierea stației împroașcă apă și murdărie spre persoanele aflate în așteptare.

Secțiune Știri sub articolul principal