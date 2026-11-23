De ce renunță mulți copii din România la școală înainte de absolvire: O generație pierdută în statistici, o societate afectată pe termen lung

De la sărăcie și izolare rurală până la lipsa sprijinului familial și inegalitățile dintre școli, abandonul școlar continuă să afecteze parcursul educațional al unei generații. România înregistrează cea mai ridicată rată a părăsirii timpurii a educației din Uniunea Europeană. În spatele procentelor se află mii de destine întrerupte înainte ca educația să devină o șansă reală la o viață mai bună.

România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai grave probleme structurale ale sistemului de educație: incapacitatea de a-i menține pe toți copiii și tinerii în școală până la finalizarea studiilor. Deși abandonul școlar este discutat de ani de zile în strategii guvernamentale, programe europene și planuri de reformă, realitatea statistică arată că fenomenul rămâne profund înrădăcinat.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, publicate în iunie 2026 și aferente anului 2025, România a înregistrat o rată de 15,5% a părăsirii timpurii a educației și formării profesionale, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Media europeană a fost de 9,1%, ceea ce înseamnă că România se situează la o distanță considerabilă de obiectivul european de sub 9% până în 2030.

Există, totuși, o evoluție pozitivă: indicatorul a scăzut de la 16,8% în 2024 la 15,5% în 2025. Reducerea nu schimbă însă poziția României în clasamentul european și nici amploarea problemei.

Este important de precizat că acest indicator nu reprezintă numărul copiilor care au abandonat școala într-un anumit an. El măsoară ponderea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult gimnaziul și nu participă la nicio formă de educație sau formare profesională. Cu alte cuvinte, este un indicator al efectelor pe termen lung ale ieșirii premature din sistemul educațional.

Satul românesc, locul în care educația devine o luptă pentru supraviețuire

Una dintre cele mai evidente dimensiuni ale abandonului școlar este inegalitatea dintre mediul rural și cel urban.

Conform raportului Comisiei Europene „Education and Training Monitor 2025”, rata părăsirii timpurii a școlii în mediul rural din România a ajuns la 26,3% în 2024. În orașele mici și suburbii, indicatorul a fost de 15,3%, în timp ce în marile orașe a coborât la numai 3,3%.

Diferența este semnificativă și arată că locul în care se naște un copil poate influența decisiv șansele sale de a obține o educație completă.

Pentru mulți elevi din comunitățile rurale, mersul la școală presupune obstacole care depășesc simpla motivație individuală: distanțe mari până la unitatea de învățământ, transport insuficient, infrastructură precară, lipsa resurselor materiale și posibilități reduse de sprijin educațional în familie.

În unele gospodării, copilul devine o resursă importantă pentru supraviețuirea familiei. Munca în gospodărie, îngrijirea fraților mai mici sau implicarea în activități agricole ajung să concureze direct cu participarea la cursuri.

Sărăcia nu înseamnă doar lipsa banilor pentru rechizite sau haine. Înseamnă și lipsa timpului, a condițiilor pentru învățare, a accesului la internet și, uneori, absența unui adult care să poată susține constant parcursul școlar al copilului.

Abandonul nu începe în momentul în care elevul dispare din catalog

În spatele abandonului școlar există, de regulă, un proces mai lung, marcat de absențe repetate, rezultate slabe, dificultăți de învățare și o relație tot mai fragilă cu școala.

Un elev care lipsește frecvent nu devine automat un elev care abandonează, dar absențele pot reprezenta primul semnal al unei probleme care, dacă nu este identificată la timp, devine greu de remediat.

De aceea, prevenirea abandonului presupune mai mult decât monitorizarea prezenței. Este nevoie de consiliere școlară, recuperarea materiei, sprijin psihologic, colaborare cu familia și intervenții sociale adaptate situației fiecărui copil.

Problema este amplificată de lipsa personalului specializat în unele comunități, de suprasolicitarea cadrelor didactice și de dificultatea școlilor de a interveni eficient în situațiile în care vulnerabilitatea educațională este dublată de sărăcie sau excluziune socială.

Copiii vulnerabili, cei mai expuși riscului

Datele europene indică și o legătură puternică între dezavantajul social și riscul de părăsire timpurie a școlii.

Copiii proveniți din familii cu venituri reduse, din comunități marginalizate sau din gospodării în care părinții au un nivel scăzut de educație întâmpină obstacole suplimentare în accesul la învățământ și în finalizarea studiilor.

Situația copiilor romi este deosebit de îngrijorătoare. Raportul Comisiei Europene arată că 43% dintre elevii romi frecventează școli în care majoritatea sau totalitatea colegilor sunt tot romi. Segregarea școlară poate accentua dezavantajele existente și poate limita accesul la oportunități educaționale comparabile.

În aceste condiții, abandonul nu poate fi explicat exclusiv prin lipsa interesului pentru învățătură. El trebuie înțeles și prin prisma inegalităților sociale, a accesului diferențiat la resurse și a capacității instituțiilor de a răspunde nevoilor copiilor.

Învățământul profesional și tehnologic, un traseu cu riscuri suplimentare

O altă problemă semnalată în raportul european privește diferențele dintre traseele educaționale.

Abandonul este de aproape cinci ori mai ridicat în rândul elevilor din filiera tehnologică decât în cazul celor din filiera teoretică, potrivit datelor Ministerului Educației citate în raportul Comisiei Europene.

Deși învățământul profesional și tehnologic ar trebui să ofere o cale concretă către calificare și integrare pe piața muncii, atractivitatea și eficiența sa sunt afectate de probleme precum infrastructura insuficientă, legătura inegală cu angajatorii și dificultățile economice ale elevilor.

În 2024, numai 65,7% dintre absolvenții recenți ai învățământului profesional și tehnic erau angajați, față de media europeană de 80%.

Aceste cifre arată că simpla înscriere într-o formă de învățământ nu garantează nici absolvirea, nici integrarea profesională. Elevii au nevoie de un traseu educațional relevant, de practică reală și de perspective concrete după terminarea studiilor.

PNRAS: peste 2.000 de școli incluse în programul de prevenire a abandonului

În ultimii ani, autoritățile au încercat să răspundă fenomenului prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Peste 2.000 de unități de învățământ au primit granturi pentru implementarea unor măsuri destinate elevilor aflați în situații de risc.

Intervențiile urmăresc, printre altele, identificarea timpurie a copiilor vulnerabili, activități remediale, consiliere, sprijin material și implicarea familiilor în viața școlii.

Potrivit raportului Comisiei Europene, rezultatele primei runde de proiecte au arătat că 45% dintre școlile selectate și-au îmbunătățit participarea și performanța elevilor la Evaluarea Națională și au raportat o reducere a abandonului școlar.

Este un rezultat încurajator, dar nu suficient pentru a demonstra că problema a fost rezolvată. Programele punctuale trebuie transformate în intervenții constante, iar școlile au nevoie de finanțare predictibilă și de personal specializat pentru a continua activitățile după încheierea proiectelor.

O generație pierdută în statistici, o societate afectată pe termen lung

Abandonul școlar nu se încheie odată cu ieșirea copilului din sistemul de educație. Efectele sale se transferă în economie și societate.

Un tânăr care nu finalizează învățământul secundar are, în general, oportunități mai reduse de angajare, acces mai dificil la locuri de muncă stabile și o vulnerabilitate mai mare în fața sărăciei și excluziunii sociale.

La nivel național, fenomenul contribuie la perpetuarea cercului intergenerațional al sărăciei: părinți cu educație redusă, copii cu șanse limitate de absolvire și adulți care, la rândul lor, întâmpină dificultăți în a-și susține copiii să rămână în școală.

Consecințele sunt vizibile și în nivelul general de educație al populației. În 2024, numai 23,2% dintre românii cu vârste între 25 și 34 de ani aveau studii superioare, comparativ cu media europeană de 44,1%, potrivit Comisiei Europene.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal