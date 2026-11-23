Chiriile și creditele în 2026: Cât costă în realitate independența financiară a tinerilor din România

Între chirii de câteva sute de euro, rate ipotecare care pot depăși 1.800 de lei lunar și salarii care nu țin întotdeauna pasul cu prețurile locuințelor, independența financiară devine o provocare pentru tinerii români. În marile centre urbane, costul unei locuințe poate consuma o parte importantă din venitul lunar, iar achiziția unui apartament presupune economii consistente și un angajament financiar pe termen lung.

În 2026, desprinderea de locuința părinților nu mai reprezintă doar o decizie personală, ci și un calcul economic. Pentru un tânăr aflat la început de carieră, mutarea într-o locuință independentă presupune cheltuieli importante, de la chirie și utilități până la garanție, mobilier, întreținere și economii pentru situații neprevăzute.

Datele europene și analizele pieței imobiliare arată că accesul la o locuință independentă rămâne dificil, în special în orașele în care se concentrează universitățile, locurile de muncă și oportunitățile profesionale.

România: tinerii pleacă mai târziu din casa părinților

Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, tinerii din România părăsesc locuința părinților la o vârstă medie de 27,4 ani, comparativ cu 26,3 ani, media Uniunii Europene. Diferența reflectă, printre altele, dificultățile întâmpinate de tineri în obținerea unor venituri stabile și în suportarea costurilor locuirii.

Un alt indicator relevant este supraaglomerarea locuințelor. Datele europene arată că o proporție importantă a tinerilor români trăiește în locuințe în care spațiul disponibil nu corespunde numărului de persoane din gospodărie. Situația evidențiază faptul că accesul la o locuință adecvată rămâne o problemă socială și economică.

Cât costă o chirie în marile orașe din România în 2026?

Chiria reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli pentru tinerii care aleg să se mute pentru studii sau pentru un loc de muncă. Diferențele dintre orașe sunt considerabile, iar Bucureștiul și Cluj-Napoca se mențin printre piețele cu cele mai ridicate prețuri.

În București, chiria solicitată pentru un apartament cu două camere se situează în jurul valorii de 600 de euro lunar, în timp ce în Cluj-Napoca ajunge la aproximativ 580 de euro. În Brașov și Constanța, nivelul estimat este de circa 500 de euro, iar în Iași se apropie de 450 de euro. Timișoara se situează în jurul valorii de 440 de euro, în timp ce în Craiova, Sibiu și Oradea chiriile solicitate sunt estimate la aproximativ 400 de euro. În Arad, nivelul orientativ este de 350 de euro lunar.

În această comparație intră și Alba Iulia, unde piața închirierilor prezintă valori mai accesibile decât cele din marile centre universitare și economice ale țării. Conform ofertelor active analizate în noiembrie 2026, chiria mediană solicitată pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 380 de euro pe lună. Jumătate dintre ofertele analizate se încadrează între 340 și 400 de euro, ceea ce plasează orașul într-o categorie de prețuri intermediară între piețele mai accesibile și cele cu chirii ridicate.

În Alba Iulia, prețurile diferă și în funcție de zonă, suprafață, vechimea blocului și dotările locuinței. Cartierele Cetate și zona Centrală concentrează o parte importantă a ofertelor, iar diferențele de preț pot deveni relevante pentru tinerii care încearcă să își optimizeze bugetul lunar.

Este important de precizat că aceste valori reprezintă prețuri solicitate în anunțurile imobiliare, nu neapărat sumele finale negociate între proprietari și chiriași. Numărul ofertelor și metodologia de calcul pot influența, de asemenea, media sau mediana raportată.

Cât din salariu se duce pe chirie?

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.688 de lei în august 2026. Acesta reprezintă un reper statistic general, nu salariul specific unui angajat tânăr sau aflat la început de carieră.

Raportând chiriile menționate la acest venit și utilizând un curs orientativ de 5,08 lei pentru un euro, se poate observa presiunea financiară pe care o presupune închirierea unei locuințe.

În București, o chirie de 600 de euro înseamnă aproximativ 3.048 de lei, adică 54% din salariul mediu net. În Cluj-Napoca, cei 580 de euro echivalează cu aproximativ 2.946 de lei, respectiv 52% din venit. În Brașov și Constanța, o chirie de 500 de euro reprezintă aproximativ 45% din salariul mediu net, în timp ce în Iași procentul scade la circa 40%, iar în Timișoara la aproximativ 39%.

În Craiova, Sibiu și Oradea, o chirie de 400 de euro ar însemna aproximativ 2.032 de lei, adică 36% din venitul mediu net. În Arad, la o chirie de 350 de euro, procentul ar fi de aproximativ 31%.

În cazul municipiului Alba Iulia, o chirie mediană de 380 de euro pentru un apartament cu două camere echivalează cu aproximativ 1.930 de lei lunar, reprezentând aproape 34% din salariul mediu net național.

Pentru un tânăr care câștigă între 3.500 și 4.000 de lei net, situația este însă mai dificilă. În București, o chirie de 600 de euro ar putea absorbi între 76% și 87% din venitul lunar, dacă locuința este închiriată individual. În Alba Iulia, o chirie de 380 de euro ar reprezenta aproximativ 48-55% din același interval salarial.

Calculele nu includ facturile, transportul, alimentele, abonamentele, cheltuielile medicale sau alte obligații lunare. Din acest motiv, împărțirea chiriei cu un partener sau cu un coleg de apartament rămâne o soluție pentru reducerea costurilor.

Chiria sau creditul ipotecar: ce presupune cumpărarea unei locuințe?

Pentru o parte dintre tineri, închirierea reprezintă o etapă temporară, iar obiectivul pe termen lung rămâne achiziționarea unei locuințe. Totuși, cumpărarea unui apartament presupune mai mult decât plata unei rate lunare. Viitorul proprietar trebuie să dispună de un avans, să îndeplinească cerințele de eligibilitate ale băncii și să suporte costurile suplimentare asociate tranzacției.

În 2026, ofertele de creditare ipotecară disponibile pe piață prezintă dobânzi și costuri diferite, în funcție de bancă, perioada de rambursare, veniturile solicitantului și tipul dobânzii.

Un exemplu orientativ este reprezentat de un credit ipotecar de 300.000 de lei, contractat pe 25 de ani, cu o dobândă nominală de 5,79% pe an în perioada fixă. În această simulare, rata lunară este de aproximativ 1.895 de lei.

La prima vedere, suma poate părea mai accesibilă decât o chirie de 500-600 de euro. Comparația trebuie însă interpretată cu atenție, deoarece creditul presupune existența unui avans inițial, iar rata poate evolua după expirarea perioadei cu dobândă fixă. În plus, trebuie luate în calcul asigurările, comisioanele, costurile notariale, taxele, întreținerea și eventualele reparații.

Avansul, prima mare barieră pentru tinerii cumpărători

În cazul unui credit ipotecar standard, un avans de 15% este un reper întâlnit în ofertele bancare, în funcție de condițiile de finanțare și de eligibilitatea solicitantului.

Pentru un apartament evaluat la 350.000 de lei, un avans de 15% ar însemna 52.500 de lei, echivalentul a peste 10.000 de euro. Această sumă trebuie economisită înainte de achiziție, fără a include cheltuielile notariale, evaluarea imobilului, eventualele renovări sau mobilarea locuinței.

Pentru un tânăr cu un venit net de 4.000 de lei, economisirea unei asemenea sume poate necesita mai mulți ani, în special dacă acesta locuiește deja cu chirie și suportă integral cheltuielile curente.

Situația este relevantă și pentru piața din Alba Iulia, unde achiziția unui apartament cu două camere presupune, la prețurile solicitate în noiembrie 2026, un buget de aproximativ 83.000-85.000 de euro. Un avans de 15% ar însemna peste 12.000 de euro, fără a include cheltuielile suplimentare ale tranzacției.

Astfel, accesul la proprietate nu depinde exclusiv de capacitatea de a plăti o rată, ci și de posibilitatea de a acumula capitalul necesar pentru avans.

Dobânzile și IRCC: cât de predictibilă este rata?

Un element important în costul creditelor ipotecare este indicele IRCC, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate consumatorilor.

În cazul creditelor cu dobândă variabilă, rata lunară poate crește sau scădea în funcție de evoluția indicelui și de marja fixă stabilită de bancă. Pentru tinerii care contractează un credit pe 25 sau 30 de ani, această variabilitate reprezintă un risc financiar important.

O rată care pare suportabilă în momentul semnării contractului poate deveni mai dificil de gestionat dacă dobânzile cresc sau dacă venitul solicitantului scade. Din acest motiv, analiza unui credit nu ar trebui să se limiteze la dobânda promoțională din primii ani, ci să includă dobânda anuală efectivă, costul total al împrumutului și scenarii de creștere a ratei.

Cât costă, în realitate, independența financiară?

Independența financiară nu înseamnă doar posibilitatea de a achita chiria sau rata lunară. Ea presupune capacitatea de a acoperi toate cheltuielile necesare traiului, fără sprijin financiar permanent din partea familiei.

Pentru un tânăr care locuiește singur într-un apartament închiriat, bugetul lunar include, pe lângă chirie, utilitățile și întreținerea, cheltuielile cu alimentația, transportul, telefonul, internetul, igiena, îmbrăcămintea și alte necesități personale. La acestea se adaugă economiile destinate fondului de urgență.

Într-un scenariu orientativ, chiria poate varia între 1.800 și 3.050 de lei, utilitățile și întreținerea pot ajunge la 400-700 de lei, iar alimentația poate presupune alte 900-1.200 de lei lunar. Transportul, telefonul, internetul și cheltuielile personale completează bugetul, în timp ce economisirea a cel puțin câteva sute de lei rămâne importantă pentru siguranța financiară.

În cazul unui tânăr care locuiește în Alba Iulia, chiria mai redusă în comparație cu Bucureștiul sau Cluj-Napoca poate contribui la diminuarea presiunii asupra bugetului. Totuși, avantajul trebuie analizat în raport cu veniturile disponibile pe piața locală a muncii, cu oportunitățile profesionale și cu celelalte cheltuieli cotidiene.

Prin urmare, un cost mai mic al locuirii nu garantează automat o independență financiară mai ușoară. Raportul dintre salariu și cheltuieli este cel care determină, în cele din urmă, cât poate economisi o persoană și cât de sustenabilă este mutarea într-o locuință proprie.

Împărțirea locuinței și sprijinul familiei, soluții pentru reducerea costurilor

În contextul presiunii financiare, tinerii recurg la mai multe strategii pentru a-și putea permite independența. Împărțirea chiriei cu un coleg sau cu partenerul reduce semnificativ costul individual al locuirii. De asemenea, alegerea unui cartier aflat la distanță de centrul orașului poate diminua chiria, cu condiția ca economiile să nu fie anulate de costurile suplimentare de transport.

O altă variantă este locuirea temporară împreună cu părinții, perioadă în care tinerii pot economisi pentru avansul unui credit ipotecar sau pentru constituirea unui fond de siguranță.

Această strategie poate fi relevantă atât în marile centre urbane, cât și în orașe precum Alba Iulia, unde posibilitatea de a locui împreună cu familia poate permite acumularea mai rapidă a economiilor necesare achiziției unei locuințe.

Totuși, aceste soluții nu sunt accesibile în mod egal tuturor. Situația familială, locul de muncă, distanța față de universitate și posibilitatea de a lucra de la distanță influențează considerabil opțiunile disponibile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal