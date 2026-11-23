Alba Iulia prelungește contractul cu Polaris pentru salubrizare și deszăpezire. Operatorul ar putea asigura serviciile încă 90 de zile

Consiliul Local Alba Iulia va dezbate un proiect de hotărâre privind prelungirea contractului cu societatea Polaris M Holding SRL, operatorul care asigură serviciile de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiu. Măsura este necesară pentru evitarea întreruperii serviciului public, în condițiile în care actualul contract expiră în luna decembrie, iar procedura de desemnare a unui nou operator nu va fi finalizată până la acea dată.

Proiectul de hotărâre nr. 507 din 18 noiembrie 2026 prevede prelungirea contractului de delegare a gestiunii nr. 142.804/2024 cu maximum 90 de zile, începând cu 10 decembrie 2026 și până la desemnarea unui nou operator, dar nu mai târziu de 9 martie 2027.

Potrivit documentației, contractul cu Polaris M Holding SRL a fost încheiat în 9 decembrie 2024, pentru o perioadă de maximum doi ani, iar prestarea efectivă a serviciilor a început la 10 decembrie 2024. Acesta urmează să expire în 9 decembrie 2026.

Noua licitație nu va fi finalizată până la expirarea contractului

Primăria Alba Iulia a demarat deja procedura pentru atribuirea unui nou contract de delegare a gestiunii prin concesiune, care vizează activitățile de măturat, spălat și stropit al căilor publice, curățarea și transportul zăpezii, precum și menținerea în funcțiune a străzilor pe timp de polei sau îngheț.

Procedura de atribuire a fost înregistrată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în 30 iulie 2026.

Pentru pregătirea noii concesiuni, Consiliul Local a aprobat documentele necesare, printre care studiul de oportunitate, regulamentul de organizare și funcționare, contractul-cadru și caietul de sarcini.

Cu toate acestea, procedura de achiziție este încă în desfășurare și nu poate fi finalizată până la data de 9 decembrie 2026, când expiră actualul contract cu Polaris.

În referatul de aprobare se precizează că prelungirea contractului existent este necesară pentru ca serviciile de salubrizare și deszăpezire să fie asigurate fără întrerupere, până la semnarea noului contract și preluarea activității de către operatorul care va fi desemnat câștigător.

Polaris va presta serviciile în aceleași condiții contractuale

Conform proiectului de hotărâre, societatea Polaris M Holding SRL va fi obligată să continue prestarea serviciilor în aceleași condiții prevăzute în contractul actual, prin încheierea unui act adițional.

Prelungirea nu va putea depăși 90 de zile, respectiv perioada 10 decembrie 2026 – 9 martie 2027, dacă până atunci nu va fi desemnat și contractat noul operator.

Documentația justifică necesitatea acestei măsuri prin caracterul permanent al serviciului public de salubrizare și obligația administrației locale de a asigura continuitatea acestuia. O eventuală întrerupere ar putea genera inclusiv riscuri pentru sănătatea populației și pentru siguranța circulației, în special în sezonul rece, când intervențiile pentru îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului sunt esențiale.

Hotărârea urmează să fie supusă votului consilierilor locali, iar Serviciul monitorizare zone verzi, salubrizare și toalete publice din cadrul Primăriei va avea responsabilitatea punerii în aplicare a prevederilor acesteia.

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