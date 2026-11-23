28 de ani de activitate în slujba cetățenilor: Investiții de peste 5,6 miliarde euro atrase pentru dezvoltarea Regiunii Centru, coordonate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Mai mult de 5,6 miliarde de euro este valoarea investițiilor coordonate de Agenția pentru Dezvol-tare Regională Centru în cei 28 de ani care au trecut de la înființarea sa. Stimularea economiei și a investițiilor autorităților publice sau a mediului de afaceri, reducerea disparităților dintre diferitele zone ale Regiunii Centru, precum și diminuarea diferențelor de dezvoltare față de media Uniunii Europene s-au împletit în firul după care și-a călăuzit activitatea Agenția pentru Dezvoltare Regio-nală Centru începând cu 20 noiembrie 1998.

„Constituită prin asocierea voluntară a consiliilor județene Alba, Brașov, Covasna. Harghita, Mu-reș și Sibiu, ADR Centru a crescut în ritm cu integrarea României în structurile Uniunii Europene, trecând de la gestionarea fondurilor de preaderare – PHARE, SAPARD – ca să dau ca exemplu doar două dintre cele mai cunoscute astfel de programe de finanțare, către statutul actual de Autoritate de Management pentru unul dintre programele de finanțare importante din Româ-nia, Programul «Regiunea Centru» 2021 – 2027. În acești 28 de ani, prin mâna și mintea specia-liștilor ADR Centru au trecut aproape 5.000 de proiecte cu obiective dintre cele mai diverse, de la infrastructura de transport, de sănătate, digitală sau de mediu până la cea educațională, cultu-rală și de conservarea și promovare a patrimoniului istoric și natural, precum și proiecte care susțin investițiile în IMM-urile localizate în cele șase județe ale Regiunii. Acestea sunt realizări vizibile, obținute în urma implementării cererilor de finanțare create pe baza Planurilor de Dez-voltare Regională. Activitatea de planificare a dezvoltării a crescut și s-a diversificat în timp, fi-ind elaborate, în largi cadre parteneriale, importante Strategii Regionale, care sunt apoi aduse la cunoștința publicului țintă specific prin zeci de proiecte regionale și a publicului larg prin două mari platforme europene: Enterprise Europe Network, pentru mediul de afaceri și a rețelei Euro-pe Direct, dedicată tuturor cetățenilor continentului nostru”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Gradul de dezvoltare al Regiunii Centru, comparativ cu situația de acum 28 ani, este reflectat de valoa-rea Produsului Intern Brut per locuitor, calculat la standardul puterii de cumpărare. Acest indicator a crescut de aproape 6 ori, de la mai puțin de 5.000 euro, în anul 2000, până la peste 30.000 de euro, conform datelor preliminare EUROSTAT pentru anul 2025. În raport cu media UE27, în aceeași perioa-dă, acest indicator a înregistrat o creștere de la un procentaj de 28% la peste 71%, tot conform EU-ROSTAT. Astfel, Regiunea Centru și-a consolidat locul 3 la nivel național, după Regiunea București – Il-fov și Regiunea Vest, în rândul regiunilor românești cele mai dezvoltate.

Această dezvoltare se datorează în mare parte investițiilor finanțate prin programele europene. După momentul aderării UE, în Regiunea Centru s-au investit, prin proiecte finanțate prin POR 2007 – 2013, POR 2014 – 2020 și prin PR Centru, aproape 2,7 miliarde de euro. Acestora li se adaugă proiectele con-tractate în cadrul Programului de Competitivitate din perioada 2007 – 2013 și a unor priorități din Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă și din cadrul Programului Sănătate pentru care ADR Centru este acum Organism Intermediar. Astfel, valoarea totală a proiectelor coordonate în acești 28 de ani de ADR Centru este de peste 5,6 miliarde de euro.

În prezent, interesul pentru finanțările europene din Regiunea Centru este reflectat de volumul total al cererilor depuse de beneficiari în cadrul PR Centru pentru care ADR Centru este Autoritate de Management. Sunt depuse până acum 1.837 de proiecte în valoare totală de aproape 3,6 miliarde de euro. Din acestea sunt contractate 1.037 de proiecte în valoare totală de peste 2 miliarde de eu-ro. Din aceste sume, 1,6 miliarde de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională. În cadrul Priorității 6 a PDDTJ sunt contractate până acum 94 de proiecte în valoare totală de 160 mili-oane de euro, iar în cadrul Programului Sănătate, ADR Centru i-au fost repartizate 60 de proiecte în valoare totală de peste 211 milioane de euro.

ADR Centru derulează în prezent și nouă proiecte în parteneriat cu alte regiuni europene, inclusiv cu ADR Centru din Republica Moldova. De asemenea, între parteneriatele dezvoltate prin proiecte comune cu aproape toate regiunile europene, ADR Centru întreține relații strânse de cooperare cu Landul Brandenburg din Germania și cu Voievodatul Lublin, din Polonia.

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