Când se deschide Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia? 20 de căsuțe amplasate în Piața Cetății și activități pentru copii și familii
Când se deschide Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia? 20 de căsuțe amplasate în Piața Cetății și activități pentru copii și familii
Consiliul Local Alba Iulia va dezbate și supune la vot, în ședința ordinară din 26 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de Crăciun 2026 în Piața Cetății Alba Carolina. După ce procedura de concesionare a serviciilor de organizare a evenimentului nu a putut fi finalizată, administrația locală își asumă direct pregătirea și desfășurarea târgului din acest an.
Potrivit proiectului de hotărâre, ediția din 2026 a Târgului de Crăciun va avea loc în perioada 28 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, deschiderea fiind programată în preambulul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.
Inițial, organizarea evenimentului urma să fie concesionată pentru o perioadă de patru ani, alături de Târgul de Paște, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 358/2026. Procedura de atribuire a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la data de 6 octombrie 2026.
La termenul-limită a fost depusă o singură ofertă, din partea societății WERKSTATT S.R.L. din Sibiu, deschisă în 28 octombrie. În perioada de evaluare, înainte de semnarea contractului, firma și-a retras însă oferta, motivând că timpul rămas până la deschiderea târgului nu permitea obținerea autorizațiilor, contractarea furnizorilor, artiștilor și comercianților și pregătirea conceptului propus la standardele asumate.
În aceste condiții, contractul de concesiune nu a mai putut fi atribuit pentru sezonul 2026. Pe 5 noiembrie, Primăria Alba Iulia a anunțat public că își asumă organizarea evenimentului prin serviciile și instituțiile publice proprii, în colaborare cu operatori culturali și economici.
20 de căsuțe în Piața Cetății și activități pentru copii și familii
Proiectul prevede amplasarea a 20 de căsuțe, fiecare cu dimensiunile de 3 x 2 metri, în Piața Cetății Alba Carolina. Amenajarea acestora va fi realizată astfel încât să fie păstrat un spațiu liber de acces către Sala Unirii. Tariful de utilizare temporară a căsuțelor din lemn este de 8 lei/mp/zi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte, taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026.
Centrul Cultural Palatul Principilor va asigura programul artistic, precum și activitățile dedicate copiilor și familiilor, corelate cu manifestările organizate de Ziua Națională. De asemenea, instituția va coordona programul artistic pe întreaga durată a târgului.
Evenimentul va avea acces liber și își propune să ofere locuitorilor și turiștilor un spațiu de petrecere a timpului liber în perioada sărbătorilor de iarnă, valorificând tradițiile și patrimoniul istoric al Cetății Alba Carolina.
Cât va costa organizarea Târgului de Crăciun 2026
Cheltuielile pentru organizarea ediției din acest an vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2026, în limita creditelor bugetare aprobate și disponibile pentru această activitate.
În același timp, veniturile obținute din tarifele de utilizare a căsuțelor vor constitui venituri la bugetul local. Nivelul tarifelor va fi stabilit în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 403/2025, privind impozitele, taxele locale și celelalte tarife aplicabile în anul 2026.
Spre deosebire de varianta concesionării, Primăria nu va încasa pentru ediția din acest an redevența prevăzută în caietul de sarcini, de minimum un leu/mp/zi, ci va suporta direct costurile organizării.
Concesionarea va fi reluată pentru edițiile viitoare
Potrivit documentației, procedura de concesionare a serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște va fi reluată pentru edițiile următoare. Obiectivul administrației locale este desemnarea unui concesionar începând cu Târgul de Paște din 2027, astfel încât operatorul să aibă suficient timp pentru pregătirea evenimentelor.
Adoptarea proiectului de hotărâre este considerată urgentă, având în vedere timpul scurt rămas până la deschiderea târgului. Totodată, neadoptarea hotărârii ar putea duce la absența Târgului de Crăciun din Piața Cetății chiar în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie, când Alba Iulia primește un număr important de vizitatori cu ocazia Zilei Naționale.
Proiectul de hotărâre urmează să fie supus votului consilierilor locali în ședința din 26 noiembrie 2026.
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