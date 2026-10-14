Foto-Știrea Ta | Stația de autobuz de pe strada Brândușei din Alba Iulia s-a „evaporat”. A rămas… un gard de sprijin: „Dați o mână de ajutor oamenilor care fac naveta, copiilor și bătrânilor!”

Pe strada Brândușei din Alba Iulia, vizavi de sediul DSVSA Alba, nu mai există stație de autobuz amenajată corespunzător. Cei care merg spre Păclișa stau acum pe un gard, în soare, în ploaie, în vânt, la orice oră și în orice anotimp. Printre ei sunt copii care merg la școală și persoane în vârstă care nu au unde să se așeze confortabil sau să se adăpostească.

Cu doar câțiva metri mai departe există o stație acoperită, dar aceasta nu deservește oamenii din zonă.

„Întrebarea este simplă: când va fi pusă stația la loc, dacă va mai fi pusă?

Rugăm primăria și operatorul de transport să ne dea un răspuns și o dată clară.

Dați o mână de ajutor oamenilor care fac naveta, copiilor și bătrânilor!”, a transmis un cititor ziarulunirea.ro.

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