Foto: România lui Hagi, umilită în Polonia, 0-6, SET, în Nations League! Aruncați prosopul!

România lui Gheorghe Hagi, umilită în Polonia, 0-6, SET, în Nations League!

Polonia – România, în Nations League, a fost 6-0 (1-0), un coșmar pentru naționala lui Gheorghe Hagi, cu triplă Lewandowski! O umilință trăită acum 59 de ani, 1-7 cu Elveția!

Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat!

România a existat la Varșovia până la mijlocul primei reprize (22) când a fost eliminat direct Drăgușin, pentru o mână pusă pe la Lewandowski, și firavele speranțe s-au dus! O fază în care „tricolorii” au acuzat un penalty ușor, o lovitură cruntă pentru reprezentativa României! Echilibrul s-a rupt și România s-a prăbușit după pauză, cu om în minus. La cabine se intrase cu 1-0 pentru Polonia, după golul din penalty al lui Lewandowski, însă la revenirea de la vestiare s-a declanșat taifunul la poarta lui Hindrich.

Rațiu a fost imaginea dezastrului, cu două faze în care a fost depășit într-un mod jenant și s-a făcut 3-0! Cei peste 51.000 de spectatori au fost în extaz, polonezii au defilat în fața unei reprezentative umilite, răvășite în actul secund, cu 4 goluri încasate în nici 20 de minute. Golurile au curs pe bandă rulantă în poarta nefericitului Hindrich salvat în două rânduri de bare!

*Burleanu culege ce a semănat!

Hagi are un start rușinos de campanie, cu 3 înfrângeri într-o săptămână, un bilanț șocant, 3-12 golaveraj, totul culminând cu acest scor apăsător de pe „PGE Narodowy”. Au punctat Lewandowski (24, penalty, 48, 86), Ghiță (50, autogol), Zielinski (62), Bednarek (66). Rațiu, cu unul dintre cele mai negre seri la națională, a preluat banderola de căpitan după ieșirea lui R. Marin (78), iar Nicolae Stanciu a rămas pe bancă!

Și, revine marea problemă a administrației Burleanu, de ce nu a insistat să rămână Edward Iordănescu după Euro 2024?!!! Restul e praf în vânt

Cu două eșecuri la activ sub comanda „Regelui”, România nu-și permitea să piardă la Varșovia, împotriva unui oponent rănit, Polonia, al cărui selecționer, Jan Urban, era amenințat cu demiterea.

Luni, pe „Arena Națională”, este al patrulea duel, cu Suedia, dar ce mai contează… când trăiești asemenea momente de umilință! O națiune îndrăgostită pe viață de Gheorghe Hagi, e obligată să-și vadă idolul prăbușit pe bancă, o consecință a strategiei FRF!!!

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