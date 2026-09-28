Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt jucător cu origini în Alba mizează selecționerul Gică Hagi
Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt jucător cu origini în Alba mizează selecționerul Gică Hagi
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu va fi liderul echipei naționale în meciul cu Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, programat luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21.45, pe „Arena Națională” din Capitală.
Selecționerul Gică Hagi va miza în această partidă și pe un alt fotbalist cu origini în Alba. Este vorba de Vlad Dragomir.
Gică Hagi a hotărât să schimbe aproape toată echipa de start din meciul cu Suedia.
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Primul „11” al României are următoarea alcătuire: Ionuț Radu – Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat – Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru – Nicolae Stanciu – Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.
Partida cu Bosnia-Herțegovina se va disputa fără spectatori.
Meciul va fi transmis în direct de postul de televiziune Antena 1 și Radio România Actualități.
foto – cu rol ilustrativ
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