VIDEO | Susținătorii AUR, chemați de George Simion în fața Arestului Central, ca să „îi audă” Călin Georgescu. Se pregătește și un protest în fața Parlamentului European
Susținătorii AUR, chemați de George Simion în fața Arestului Central, ca să „îi audă” Călin Georgescu. Se pregătește și un protest în fața Parlamentului European
Președintele AUR, George Simion, îi cheamă pe toți susținătorii AUR să iasă în stradă, inclusiv în fața Arestului Central, pentru a protesta față de arestarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR îi îndeamnă să se mobilizeze și în alte orașe și anunță inclusiv un miting de susținere în fața Parlamentului European.
Într-un clip publicat pe rețelele sociale, Simion a început prin a susține că România este condusă de „forțe străine”.
„În România dictează alții, suntem conduși de forțe străine. A spus-o și domnul care e la Cotroceni”, a afirmat liderul AUR.
Simion i-a felicitat apoi pe oamenii care s-au strâns în ultimele zile în fața Arestului Central, unde Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile.
„Vreau să-i felicit pe cei care în aceste zile s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice”, a spus George Simion.
Simion: „Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână”
Liderul AUR le-a cerut susținătorilor să continue mobilizarea în weekend și a indicat inclusiv manifestații anunțate la Baia Mare și Suceava.
„Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să vă audă vocea. Cei care nu puteți, organizați-vă. Am auzit că sâmbătă, la 17:00, în Baia Mare are loc o adunare mare, la fel, la 19:00, sâmbătă, în Suceava. Nu aveți motive să nu vă organizați, iar membrii AUR vor fi aproape de voi unde este nevoie”, a spus Simion.
Apelul vine după mai multe zile de proteste în fața Arestului Central. Unii dintre susținătorii lui Georgescu și-au instalat corturi și au rămas peste noapte, iar la manifestații au fost aduși și copii. Jandarmeria Capitalei a anunțat că va sesiza instituțiile pentru protecția copilului, iar după protestele din 29 și 30 septembrie au fost aplicate 32 de amenzi, în valoare totală de 37.900 de lei.
Potrivit unor surse Antena 3 CNN, manifestațiile permanente din fața clădirii au dus inclusiv la discutarea posibilității ca Georgescu să fie mutat din Arestul Central într-un alt centru de arest.
Simion promite avocați pentru cei sancționați
George Simion a criticat reacția autorităților și a făcut referire explicită la dosarele penale, amenzi și verificările privind copiii aduși la manifestații.
„Aparatul represiv intimidează oamenii, prin dosare penale, amenzi, Protecția Copilului, prin orice instituție au la dispoziție. Justiția nu mai e credibilă. Fac orice ca să își treacă guvernul marionetă”, a afirmat liderul AUR.
El a anunțat și că partidul va pune gratuit avocați la dispoziția celor care au probleme în urma participării la proteste.
„Oferim asistență juridică gratuită prin avocații din fiecare județ. Toți cei care au probleme, trimiteți-ne un e-mail sau intrați într-un sediu județean AUR”, a spus Simion.
AUR pregătește și un protest în fața Parlamentului European
Mobilizarea pentru Călin Georgescu ar urma să ajungă și în fața Parlamentului European. George Simion a anunțat pentru 14 octombrie un miting de susținere și i-a chemat pe cei care pot participa să se alăture manifestației.
„Vă anunț că toți cei care puteți și doriți, pe 14 octombrie, în fața Parlamentului European, un mare miting de susținere pentru domnul Călin Georgescu, la care vă așteptăm. Vocea noastră să se audă”, a spus liderul AUR.
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