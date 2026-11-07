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Foto: Rapid – Volei Alba Blaj 1-3 | Vicecampioana, a doua victorie consecutivă

Dan HENEGAR

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Rapid – Volei Alba Blaj 1-3 | Vicecampioana, a doua victorie consecutivă

Rapid – Volei Alba Blaj 1-3. Vicecampioana, a doua victorie consecutivă, în etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, cu debut pentru rusoaica Ksenia Oprya, așteptată din luna august!

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Petrecerea Divorțaților

Blajul, iarăși cu libero-ul Diana Vereș pe post de extremă (compartimentul nevralgic, accidentată fiind și Elina Rodriguez). Penultima clasată, cu înfrângeri pe linie, a pus ceva probleme în startul confruntării, când a reușit să câștige, surprinzător, primul parțial, dar și în ultimul set, când a egalat la 20. La echipa din „Mica Romă” a ajuns, în sfârșit, rusoaica Ksenia Oprya – a debutat în acest meci (cu 15 puncte), așteptată din luna august.

Confruntarea a durat 101 minute, principala marcatoare fiind Tajana Gajic – 23 de puncte, iar de la oaspete centrul Viktoria Trcol – cu 16, urmată de Alexandra Botezat, Ksenia Oprya și Radostina Marinova – toate cu câte 15. La blocaje a fost 17-7 (Trcol – 7), la ași 4-9, iar la preluare 56% la 41 %.

Următoarea rundă este o intermediară cu „U” Cluj pe teren propriu, miercuri, 11 noiemvrie și apoi, și o altă deplasare în Capitală, pentru disputa cu Știința Politehnica București.

Volei Alba Blaj: Diana Vereș –  5 puncte, Alexandra Botezat – 15 , Borrero Moreno – 8, Sabine Haewegene – două, Viktoria Trcol – 16, Kseniia Oprya – 15, Vittoria Piani – 4, Anja Mazej (l); au mai intrat Radostina Marinova – 15, Bianca Grama, Kristina Besman; nu a jucat Ioana Mănăilă.

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