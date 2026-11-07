A atacat un bărbat pe stradă în Vințu de Jos, cu lovituri de cuțit și a primit patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Doi apropiați ai atacatorului, condamnați după ce l-au ajutat să fugă din țară, iar un al treilea pentru că a mințit în anchetă
A atacat un bărbat pe stradă în Vințu de Jos, cu lovituri de cuțit și a primit patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Doi apropiați ai atacatorului, condamnați după ce l-au ajutat să fugă din țară, iar un al treilea pentru că a mințit în anchetă
Tribunalul Alba a pronunțat vineri, 9 octombrie 2026, sentința într-un dosar de tentativă de omor petrecută în ianuarie 2025, la Galda de Jos. Patru bărbați au fost condamnați: unul a lovit cu cuțitul victima, doi l-au ajutat să părăsească țara, iar al patrulea a mințit în fața procurorului.
Ianis Elisei M. a primit 4 ani de închisoare cu executare. Este acuzat că, pe 24 ianuarie 2025, în jurul orei 22:50, a atacat un bărbat pe stradă, lovindu-l de cel puțin două ori cu un cuțit. Victima a avut leziuni la antebrațul stâng și în ambele flancuri, iar una dintre lovituri i-a perforat ficatul și i-a pus viața în pericol. Vindecarea a necesitat 35-40 de zile de îngrijiri medicale.
Inculpatul a recunoscut fapta, deci judecata a fost în procedură simplificată. I s-a interzis, timp de 5 ani, dreptul de a fi ales și de a ocupa funcții publice, iar arestul la domiciliu i-a fost menținut. Instanța l-a obligat să plătească 14.908 de lei spitalului, cheltuieli de spitalizare, plus 4.000 de euro daune morale victimei.
”Cu privire la conduita inculpatului după comiterea infracţiunii, se are în vedere că inculpatul a părăsit teritoriul României la o lună după comiterea faptei, iar din probele existente la dosarul cauzei există indicii serioase în sensul că acesta ar fi încercat să se sustragă de la urmărirea penală, chiar dacă apărarea a afirmat că unicul scop al părăsirii teritoriului României ar fi fost acela al obţinerii de resurse în vederea achitării onorariului unui avocat”, se precizează în hotărâre.
Autorul a fost preluat din Marea Britanie pe 25 noiembrie 2025 și arestat preventiv. Din aprilie 2026 se află în arest la domiciliu, măsură menținută prin sentință pentru a preveni riscul sustragerii de la executarea pedepsei. Perioada petrecută în arest va fi dedusă din pedeapsă.
Pentru ajutorul dat plecării acestuia din țară au fost condamnați, pentru favorizarea făptuitorului, Isac S. și Claudiu Gabriel M. Isac S. l-a condus cu mașina la aeroport, iar ulterior a dat informații false anchetatorilor despre locul în care se afla suspectul. A fost condmanat la1 an și 6 luni, iar instanța i-a revocat și suspendarea de 2 ani și 3 luni din 2024, așa că va executa în total 3 ani și 9 luni de închisoare.
Claudiu Gabriel M. a fost condamnat la 1 an și 3 luni. I-a indicat prin telefon lui Isac S. unde să se prezinte în aeroport, cum să se înregistreze și de la ce poartă trebuie să se îmbarce suspectul. Pe 17 martie 2025 a spus procurorului că suspectul este în țară și „însurat”, deși acesta părăsise România. Cu revocarea unei suspendări de 1 an și 6 luni, și acesta are de executat 2 ani și 9 luni. A fost însă achitat de complicitate la tentativă de omor, judecătorul susținând că, deși avea un topor, probele nu arată o înțelegere cu agresorul, iar simpla prezență a obiectului asupra sa nu înseamnă complicitate.
Antonio Ricardo M. a fost condamnat pentru mărturie mincinoasă. Audiat ca martor pe 5 martie 2025, a susținut că incidentul a avut loc în curtea unei locuințe și că agresorul s-a apărat de victimă. Camerele de supraveghere au arătat că scena s-a petrecut pe stradă, iar victima avea mâinile ridicate.
Instanța a reținut că versiunea lui contrazice probele și a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe 2 ani, fiind obligat să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Hotărârea Tribunalului Alba poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.
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