Foto | Irina Rita Codrea, tânără din Cugir, o voce puternică a evenimentului „Voices in the Agora” 2026, de la Cluj-Napoca: „Pare să fi înțeles foarte bine că dialogul dintre culturi începe uneori… de la masă!”

Irina Rita Codrea, tânără din Cugir, o voce puternică a evenimentului „Voices in the Agora” 2026, de la Cluj-Napoca: „Pare să fi înțeles foarte bine că dialogul dintre culturi începe uneori… de la masă!”

Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 4–8 noiembrie 2026, evenimentul internațional „Voices in the Agora 2026”, o inițiativă derulată în cadrul programului european Erasmus+, care reunește 42 de tineri din cinci țări: România, Irlanda, Malta, Slovacia și Spania. Activitățile au loc la Centrul Spiritual Manresa și propun o reflecție asupra impactului inteligenței artificiale asupra societății, a relațiilor umane și a valorilor care stau la baza conviețuirii.

Pornind de la semnificația agorei din Grecia antică, înțeleasă ca spațiu al întâlnirii, dezbaterii și participării la viața comunității, proiectul transpune acest concept în realitatea contemporană, în care o parte tot mai importantă a dialogului public se desfășoară în mediul digital. Tema centrală este relația dintre inteligența artificială și demnitatea umană, cu accent pe responsabilitatea individuală, discernământul moral și contribuția tehnologiei la binele comun.

Programul cuprinde conferințe, ateliere interactive, dezbateri, activități interculturale și exerciții practice, prin intermediul cărora participanții sunt invitați să analizeze provocările erei digitale. Printre subiectele abordate se numără identitatea umană într-o societate tot mai tehnologizată, adevărul și dezinformarea în mediul online, influența algoritmilor asupra opiniilor și comportamentelor, precum și limitele utilizării inteligenței artificiale în viața personală și comunitară.

Dimensiunea educațională a evenimentului este completată de activități practice. Participanții sunt provocați să identifice situațiile în care utilizarea tehnologiei poate influența negativ discernământul și responsabilitatea personală, să analizeze critic informațiile și să reflecteze asupra aspectelor vieții umane care nu ar trebui delegate sistemelor automatizate. De asemenea, activitățile desfășurate în oraș urmăresc să evidențieze modul în care instrumentele digitale pot fi puse în slujba comunității.

Tânăra cugireancă Irina Rita Codrea, voce puternică și aparte la Voices in the Agora” 2026

Printre participanții la eveniment se numără și Irina Rita Codrea, o tânără din Cugir care studiază la Colegiul Național „David Prodan” din localitate și s-a remarcat constant prin performanțe școlare peste medie.

„La Cluj, în atmosfera internațională a evenimentului „Voices in the Agora”, mezina noastră, Irina, pare să fi înțeles foarte bine că dialogul dintre culturi începe uneori… de la masă!

Printre idei, dezbateri, prietenii și voci venite din cinci țări, iată că și România își face auzită vocea într-un mod cât se poate de convingător: prin tradiții, bunătăți și câteva dintre deliciile gastronomiei noastre.

O masă cu produse tradiționale românești, pregătită pentru seara internațională, devine un mic ambasador al țării noastre. Pentru că, nu-i așa, poți vorbi despre România în multe limbi, dar unele gusturi au darul de a se face înțelese fără traducător!

Iar dacă tot ne apropiem de 1 Decembrie, Irina ne oferă o avanpremieră de Ziua Națională: fără paradă militară, fără discursuri oficiale, dar cu mult suflet, tradiție și, mai ales, cu masa românească la datorie!

Se pare că patriotismul are și el mai multe forme: uneori se exprimă prin cuvinte, alteori prin fapte, iar câteodată… printr-o bucată de bunătate tradițională românească!

Felicitări, Irina! Să duci cu bucurie și naturalețe mai departe frumusețea tradițiilor noastre și să fii, oriunde te-ai afla, o voce frumoasă a României!

La mulți ani, România! Încă nu-i 1 Decembrie, dar noi am început deja să sărbătorim!”, a transmis Viorel Codrea, tatăl Irinei, într-o emoționantă postare din mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal