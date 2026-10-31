Volei Alba Blaj – CSM București 3-1, în Divizia A1 | Victorie pentru vicecampioană, după 3 eșecuri, cu Diana Vereș extremă!

Volei Alba Blaj – CSM București 3-1, în „Alba Blaj” Arena, meci contând pentru etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, a doua reprezentație stagională în fața fanilor pentru echipa din „Mica Romă”.

Volei Alba Blaj a câștigat, scor 3-1 (25-18, 20-25, 25-17, 25-15), partida cu CSM București, în „Alba Blaj” Arena, meci contând pentru etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, a doua reprezentație stagională în fața fanilor pentru echipa din „Mica Romă”. Vicecampioana României era sub presiune, după 3 eșecuri consecutive, și obligată să se impună! Problemele medicale au lovit echipa ardeleană, care nu a putut conta pe Elina Rodriguez și astfel pe extremă a evoluat… libero-ul Diana Vereș (3 puncte), asta și pentru a îmbunătăți preluarea, punctul nevralgic în acest start stagional.

690 de spectatori au asistat la partida care a durat 69 de minute, cea mai bună realizatoare fiind Vittoria Piani 18 puncte. La blocaje, Blajul a avut un procentaj excelent, 18-5 (Piani și Grama, câte 4), la ași a fost 5-1, iar la preluare 49% la 46%.

Următoarea rundă este în deplasare, cu Rapid București, sâmbătă, 6 noiembrie, primul dintre cele 3 jocuri într-o săptămână, urmând o intermediară cu „U” Cluj pe teren propriu și o altă deplasare în Capitală, pentru disputa cu Știința Politehnica București.

Volei Alba Blaj: Diana Vereș – 3 puncte, Alexandra Botezat 6, Borrero Moreno 10 (o nouă partidă excelentă a coordonatoarei), Sabine Haewegene 14, Viktoria Trcol 12, Radostina Marinova 6, Anja Mazej (l); au mai intrat Vittoria Piani 18 puncte, Bianca Grama 7; nu au jucat Kristina Besman, Ioana Mănăilă. (H.D.M.)

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

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