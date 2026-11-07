Video | Primăria Alba Iulia a trecut la „planul B” pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026. Ce spune Gabriel Pleșa despre ediția de Paște: „Sper că în 2027 vom avea o concesionare”
Primăria Alba Iulia a trecut la „planul B” pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026. Ce spune Gabriel Pleșa despre ediția de Paște: „Sper că în 2027 vom avea o concesionare”
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre planurile administrației locale privind concesionarea serviciilor de organizare a Târgurilor de Crăciun și de Paște din oraș.
Mai exact, edilul a oferit detalii despre reluarea procedurii de concesionare, după ce singura firmă, WERKSTATT SRL, care a depus o ofertă pentru organizarea celor două evenimente a decis să se retragă.
,,Am avut o procedură pe 4 ani de zile de concesionare, pe care o vom relua. Am avut o ofertă foarte bună. Din păcate, în ultimă instanță, înainte să semnăm contractul, s-a renunțat. Se pare că cei care au făcut oferta nu au fost foarte bine documentați. Anumite lucruri nu au fost clare.”, a declarat Gabriel Pleșa.
Totuși, edilul spune că organizarea târgurilor nu se află în pericol, existând deja un plan B care este pus în aplicare:
,,Noi aveam oricum planul B. Îl vom organiza noi. Deja am început cu iluminatul arhitectural, avem căsuțe, vrem să aducem patinoar pentru copii. Singurul lucru care nu se va întâmpla față de planurile noastre e că vom deschide înainte de sărbătorile de 1 Decembrie, dar patinoarul îl vom monta după.”, a mai declarat Gabriel Pleșa.
Licitația ar urma să fie reluată după ședința extraordinară a Consiliului Local Alba care va avea loc lunea viitoare. ,,Sper că pentru Târgul de Paște 2027 vom avea o concesionare.”, a spus la final Gabriel Pleșa.
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