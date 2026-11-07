CIL Blaj – Metalurgistul Cugir 2-0 (2-0), în derby „de Alba” | Echipa din „Mica Romă” a pus capăt crizei, Vitinha – la primul eșec!

CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, derby „de Alba”, în prima etapă a returului, adjudecat de gazde, cu același scor ca în tur, un mare merit la stabilirea rezultatului avându-l portarul George Păduraru.

CIL Blaj a pus capăt crizei, impunându-se în derby „de Alba” cu conjudețenii de la Metalurgistul Cugir, scor 2-0 (2-0), grație unui start perfect de meci. Echipa din „Mica Romă” a depășit momentul critic, cu 6 jocuri fără a se impune (numai 4 puncte), iar „roș-albaștrii” suferă primul eșec sub comanda portughezului Vitinha, la a patra întâlnire, asta după un act secund în care Păduraru a făcut minuni între buturile gazdelor.

„A fost o perioadă grea în cele 6 partide, dar jocul pe anumite momente îmi dădea încredere că avem nevoie și de puțin noroc, așa cum a fost în acest meci. Am început cum nu se putea mai bine, am înscris rapid, am controlat prima parte. Am avut ocazii de a face 3-0, și Cugirul a realizat un joc foarte bun, cu numeroase ocazii, dar cred că rezultatul este echitabil. Suntem pe drumul bun, o să fie un meci important și dificil la Alba Iulia, o echipă la un nivel foarte bun în acest moment”, a explicat Daniel Tătar.

Pentru echipa din Blaj vine un alt derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia (pe „Cetate”).

„Galben-albaștrii” au avut un start senzațional de meci, punctând prin Băican (secunda 65, după un corner Tineiu) și Macarie (12, la acțiunea lui Blănaru), acesta făcându-și un frumos cadou de aniversarea vârstei de 23 de ani, între cele două reușite intercalându-se o intervenție excelentă marca Păduraru! S-a jucat alert, cu bune situații la ambele buturi. B. Avram (33) a avut o triplă intervenție în aceeași fază, la ocaziile lui Blănaru și Câșlariu, evitând un scor de neprezentare. Și Păduraru (37) a avut o paradă extraordinară în fața lui Șaucă, scăpat singur.

Blănaru (49), căpitanul gazdelor, a fost la un pas de autogol, respingând în transversala propriei porți. Cugirenii sunt mult mai periculoși în actul secund, cu oportunități majore ratate de Șaucă (64, intervenție Păduraru, portar ce a avut 3 mingi importante salvate în momente cheie, la 1-0 și 2-0) și Liubashov (67). Vizitatorii ratează pe bandă rulantă, în actul secund, când gazdele s-au retras (au solicitat un penalty, în final), Păduraru fiind cel mai bun echipier al Blajului, cu alte două intervenții, la șuturile lui Cocan, iar Metalurgistul Cugir este ieșită din calculele pentru play-off din pricina acestui eșec.

„Soarta jocului s-a decis în startul întâlnirii, și de la 0-2 e greu să mai revii. Eu spun că am făcut un meci bun, m-a mulțumit atitudinea și jocul. Până la urmă rămâne scorul, porarul e făcut să apere. Mergem înainte, încercăm să muncim mai mult. Obiectivul nostru în continuare este exact ca și la acest duel, să încercăm, să câștigăm, să luăm puncte, iar în decembrie vedem unde ne aflăm”, a spus Vitinha.

CIL: Păduraru – Vodă, Băican, Al. Radu, Jica – Micu-Cristea (62, S. Bran), Gâțan (72, Crivac) – Macarie (62, R. Pîntea), Tineiu (82, Gallini), Câșlariu-Câmpean (82, Ciumaș-Aron) – Blănaru/ cpt.; rezerve Checicheș, R. Damian, Lungar, Nistor. Antrenor Daniel Tătar.

Metalurgistul: B. Avram – Liubashov, Balaur, S. Itu (72, Tăban) – P. Pahone, Todoran (64, Bura), Mâlnă (46, Udrea), Iosif, Kiraly – Șaucă/ cpt. (72, P. Păcurar), Goronea (46, Cocan); rezerve Herlea, Bugnariu, Sebaș, Adam. Antrenor Vitinha

Arbitri Lorand Șipoș, Nectarie Leahu, Elisabeta Sunzuiană (toți Alba); rezervă Alexandra Drașovean (Sibiu) Observatori G. Szabo (Cluj), I. Lupșa (Timiș)

Foto: Peter SZILAGYI

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