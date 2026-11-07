Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia 0-2 (0-0) | Liderul, a opta victorie consecutivă, goluri Ayeni și Giurgiu

Liderul CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie prețioasă, 2-0 (0-0), în deplasare cu Unirea Sântana. Nigerianul Ayeni, golgheterul „alb-negrilor”, cu 7 reușite, a punctat primul, pentru 3 puncte importante și un parcurs impecabil al marii favorite la promovare din Seria 7.

„Roș-negrii” au o serie negativă (5 jocuri fără a învinge, 4 fără a marca), iar albaiulienii defilează, cu golaveraj 30-1 în aceste 8 partide adjudecate.

După o ocazie Prejmerean (22) și un penalty neacordat la Felea (26), în actul secund vizitatorii au dat lovitura: cap Cordeiro (54, transversală, a respins Giosu de pe linia porții), ocazie care a prefațat reușita de 0-1 (57), Giurgiu a centrat din stânga, Vaida a reluat cu capul spre Ayeni care înscrie din careul mic. Portarul Cutean are o intervenție excelentă (71) în fața lui Nica și Rus, un moment important. Imediat, oaspeții și-au majorat avantajul prin căpitanul Giurgiu (80), un șut centrare care l-a păcălit pe Gîrlea (tot Giurgiu a mai lovit bara peste alte 3 minute).

Unirea Sântana: Gîrlea – Felea, Pașca, Giosu, M. Vlad – Ancateu, Iuga (84, Cisse)- Haloș, Jinga (61, Nica), Burcă (67, Budihală) – C. Rus/cpt. (84, Melnciuc); rezerve Grec, Petruț, Ugwu, Nistor, Rotar. Antrenor Adrian Abrudean.

CSM Unirea Alba Iulia: Cutean – Covaci, Niakate, Manea, Giurgiu/cpt. – Prejmerean/cpt. (67, Tonini) – Vaida (84, Silvășan), Chiorean (61, Chindriș), Donca (84, Indrei), Cordeiro (67, Amidu) – Ayeni; rezerve Fufezan – Bălan, Anton, Salka, Silvășan. Antrenor Cristian Pustai.

Arbitri R. Balaiban, L. Zifceav, S. Beleneși; rezervă A. Bulzan (toți Bihor) Observatori I. Mureșan (Timiș), Cr. Gîț (Hunedoara)

Foto: sportarad.ro

Secțiune Știri sub articolul principal