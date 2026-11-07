Universitatea din Alba Iulia cumpără echipamente de măsurare de ultimă generație pentru cercetarea în electronică auto

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia (UAB) a lansat o achiziție publică pentru o sursă de semnal în 4 cadrane și un set de sonde de măsurare, cu o valoare estimată de 471.581 lei fără TVA. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 17 noiembrie 2026.

Finanțare europeană, proiect în domeniul auto

Achiziția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul III, Componenta C9, Investiția I4, „Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare“. Echipamentele vor fi folosite în subproiectul „Integrarea Inteligenței Artificiale în Proiectarea și Fabricarea de Sisteme Microelectronice pentru Industria de Automotive AI-MEMS“, derulat în baza contractului de finanțare RUE2.PI/I4/C9/24.12.2025, între 24 decembrie 2025 și 31 decembrie 2028.

Subproiectul se leagă de obiectivele proiectului ASSET-IxC, la care participă Continental Automotive SRL, și acoperă parțial trei direcții: tehnologii electronice noi pentru auto (chiplet și integrare eterogenă, RISC-V, securitate cibernetică), tehnologii noi de afișare (Micro-LED, OLED, nanotehnologii, controlere 3D) și integrarea acestora în sistemele auto. Printre obiectivele specifice se numără modele de simulare pentru integrare eterogenă, testarea avansată a senzorilor integrați, modele de învățare automată pentru controlul temperaturii senzorilor, analiză predictivă a datelor de producție, rețele neuronale convoluționale pentru inspecția vizuală a display-urilor și investigarea modelelor lingvistice mari în automatizarea sarcinilor de dezvoltare software.

Ce se cumpără

Lotul ce urmează să fie achiziționat cuprinde un sistem manual de măsurări avansat, format din:

*Sursa de semnal în 4 cadrane (Keithley 2604B sau echivalent), cu două canale SMU independente și izolate, tensiune programabilă de până la ±40 V și curent pulsatoriu de până la ±10 A, plus interfețe USB, Ethernet/LAN și GPIB și software de configurare și export de date.

*Sonde și accesorii pentru osciloscop, în majoritate Rohde & Schwarz sau echivalent: sondă de curent, sondă de tensiune, amplificator modular de 6 GHz, sondă multi-canal pentru măsurători de putere, sondă diferențială de înaltă tensiune, sondă pasivă, sursă de alimentare pentru sondele active și kit pentru temperaturi extreme.

*Alte echipamente: sondă de curent Hioki CT-6710, sursă de alimentare Hioki 3269, sondă de înaltă tensiune Testec 15010 (10 kV), kit de poziționare a sondelor Pico Technology PQ215 și un laptop dedicat rulării software-ului (procesor Intel Core Ultra 9 / Core i9 HX sau AMD Ryzen 9 HX, placă video NVIDIA RTX 5080 sau superioară, minimum 64 GB RAM, SSD NVMe de minimum 2 TB, Windows 11 Pro).

Livrarea se va face în 90 de zile de la intrarea în vigoare a contractului. Furnizorul se va ocupa de transport, instalare, configurare, punere în funcțiune și testare, apoi va instrui minimum 4 persoane din universitate, pe parcursul a două zile lucrătoare, în limba română.

Garanția minimă este de 3 ani, cu intervenție la sediul achizitorului în 24–48 de ore și înlocuirea produsului defect în 24 de ore. Pentru incidentele urgente, timpul de răspuns este de 30 de minute, cu rezolvare în 24 de ore. Mentenanța preventivă anuală este inclusă în preț.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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