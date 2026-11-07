Răspunsul oferit de premierul Luca Niculescu după ce a fost întrebat dacă poate garanta că în 2027 nu vor creşte taxele: ,,Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe noi”
Răspunsul oferit de premierul Luca Niculescu după ce a fost întrebat dacă poate garanta că în 2027 nu vor creşte taxele: ,,Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe noi”
Premierul Luca Niculescu a declarat că Executivul își dorește ca taxele și impozitele să nu mai crească în 2027, însă a precizat că această decizie depinde și de alți factori, printre care fondurile disponibile prin PNRR și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare asumate de România.
Luca Niculescu a explicat că un răspuns legat de eventuala creştere a taxelor va fi dat în momentul realizării bugetului, conform News.ro. Acesta a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cernavodă, dacă poate garanta că în 2027 nu vor creşte taxele.
,,Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare exact în momentul în care vom face bugetul. Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe şi impozite noi. Asta vă pot confirma, dar mai sunt şi alte variabile care intră în această ecuaţie. Fondurile din PNRR, de exemplu, execuţia bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară pe care trebuie să ne înscriem, veniturile pe care le vom prevedea pentru anul viitor”, a declarat Luca Niculescu.
El a precizat că dorinţa este să nu avem taxe şi impozite noi anul viitor.
,,Dar marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi, pentru că, după cum am mai spus-o de mai multe ori, este greu în acest moment să le spui românilor: «Ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi». Ce dorim este o cheltuire chibzuită a banului public, în primul rând la noi, în instituţiile noastre, şi o colectare mai bună şi o creştere economică. Şi de-abia după aceea să ne gândim la alte soluţii”, a explicat Luca Niculescu.
El a mai fost întrebat cum merg discuţiile despre indexarea pensiilor şi când vor şti pensionarii cu cât vor creşte pensiile.
,,Discuţiile avansează. După cum ştiţi, ministrul Finanţelor va prezenta un raport privind situaţia fiscal-bugetară a ţării, iar răspunsul la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră îl vom şti cu exactitate în momentul în care elaborăm bugetul, deci în aproximativ o lună, aş spune”, a afirmat premierul Niculescu.
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