În grupa Conference Cup, la Bazinul Olimpic, CSM Unirea, campioana României, două eșecuri | Înfrângere severă cu CE Mediterrani (Spania) și eliminare din competiție
În grupa Conference Cup, la Bazinul Olimpic, CSM Unirea, campioana României, două eșecuri | Înfrângere severă cu CE Mediterrani (Spania) și eliminare din competiție
CSM Unirea Alba Iulia a găzduit grupa D de calificare în Conference League, la turneul din Bazinul Olimpic din Cetatea Marii Uniri fiind adversari extrem de puternici pentru campioana României.
Gruparea condusă de Ovidiu Pocol a pierdut primele două întâlniri susținute, 7-12 cu Nautical Club Chania (Grecia) și 8-19 cu Club Esportiu Mediterrani (Spania) și este eliminată din a treia competiție continentală ca importanță, urmând să continue în Challenger Cup. În schimb, echipa din Spania are două victorii din tot atâtea jocuri și a acces în faza superioară. Primele două clasate din fiecare grupă (în total 8 echipe) se vor califica în turul al doilea preliminar al Conference Cup, alături de 8 echipe provenite din calificările pentru Euro Cup.
În primul meci, CSM Unirea Alba Iulia, echipa gazdă, a pierdut, scor 7-12 (1-3, 1-4, 3-3, 2-2), cu Nautical Club Chania. Pentru echipa condusă de Ovidiu Pocol, condusă în permanență, au punctat Cecilia Diaz Mesa – 4 goluri, Dorofea Vîrtosu, Lopez Perez, Cosmo Cardoso – câte unul. În a doua confruntare, scorul cu CE Mediterrani a fost mai drastic, 8-19 (2-7, 2-5, 2-3, 0-4), golurile fiind marcate de Cecilia Diaz Mesa – 3, Krisztina Szeghalmi și Debora Nagy – câte două, Nikolette Laboncz – unul.
Rezultate: *vineri, 6 noiembrie, CE Mediteranni – Uni-Gyor 13-7; UNIREA Alba Iulia – NC Chania 7-12;
*sâmbătă, 7 noiembrie: Uni-Gyor – NC Chania 14-11: CE Mediterrani – UNIREA Alba Iulia 19-8;
*duminică, 8 noiembrie, ora 9.00: NC Chania – CE Mediterrani; ora 11.00: UNIREA Alba Iulia – Uni-Gyor.
Foto: Lucian DANCIU
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