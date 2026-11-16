Foto | Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), prima finală după mai bine de un an: „M-am întors! O săptămână minunată în Chihuahua!”

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), prima finală după mai bine de un an: „M-am întors! O săptămână minunată în Chihuahua!”

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a ajuns în finala turneului ITF W50 Chihuahua 2, disputat pe zgură, prima ei finală după mai bine de un.

În ultimul act, albaiuliana a pierdut în fața favoritei numărul 1, Kayla Cross, cu 7-6(5), 5-7, 3-6. Miriam Bulgaru a câștigat setul inițial la tiebreak, dar Kayla Cross a întors meciul, impunându-se în trei seturi.

Finala de la Chihuahua (Mexic) vine după o perioadă lungă în care problemele de sănătate au împiedicat-o pe Miriam Bulgaru să concureze la potențialul maxim.

„O săptămână minunată în Chihuahua! Am revenit la un nivel înalt și am ajuns în prima mea finală după mai bine de un an. După o perioadă lungă de probleme de sănătate, care m-au împiedicat să concurez la întreg potențialul meu, iată-mă: ÎNAPOI, ÎNAPOI DE TOT!!

Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care au continuat să creadă în mine în această perioadă dificilă, dar și celor care nu au făcut-o, pentru că mi-ați dat motivație în plus!”, a transmis Miriam Bulgaru într-un mesaj postat în mediul online.

sursa foto: Miriam Bulgaru / Facebook

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