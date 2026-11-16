Sport

Foto | Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), prima finală după mai bine de un an: „M-am întors! O săptămână minunată în Chihuahua!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), prima finală după mai bine de un an: „M-am întors! O săptămână minunată în Chihuahua!”

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a ajuns în finala turneului ITF W50 Chihuahua 2, disputat pe zgură, prima ei finală după mai bine de un.

În ultimul act, albaiuliana a pierdut în fața favoritei numărul 1, Kayla Cross, cu 7-6(5), 5-7, 3-6. Miriam Bulgaru a câștigat setul inițial la tiebreak, dar Kayla Cross a întors meciul, impunându-se în trei seturi.

Finala de la Chihuahua (Mexic) vine după o perioadă lungă în care problemele de sănătate au împiedicat-o pe Miriam Bulgaru să concureze la potențialul maxim.

„O săptămână minunată în Chihuahua! Am revenit la un nivel înalt și am ajuns în prima mea finală după mai bine de un an. După o perioadă lungă de probleme de sănătate, care m-au împiedicat să concurez la întreg potențialul meu, iată-mă: ÎNAPOI, ÎNAPOI DE TOT!!

Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care au continuat să creadă în mine în această perioadă dificilă, dar și celor care nu au făcut-o, pentru că mi-ați dat motivație în plus!”, a transmis Miriam Bulgaru într-un mesaj postat în mediul online.

sursa foto: Miriam Bulgaru / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești – CSU CSM Alba Iulia 66-60

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

16 noiembrie 2026

De

În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești – CSU CSM Alba Iulia 66-60 În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești a învins CSU CSM Alba Iulia scor 66-60, meci contând pentru etapa a 5-a a eșalonului secund Gazdele au învins cu 66-60 (13-20, 22-7, 18-14, 13-19), decisiv a fost […]

Citește mai mult

Sport

Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

16 noiembrie 2026

De

Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal, în 7-19 decembrie Cupa Crăciunului 2026 la Aiud se desfășoară în perioada 7-19 decembrie 2026. Competiția se va desfășura la Teren Sintetic Aiud, fiind dedicată iubitorilor de fotbal, competiției și spiritului de echipă. Se va juca în […]

Citește mai mult

Sport

Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

16 noiembrie 2026

De

Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri Săruni Maraton este noutatea de maxim impact a ediției 2027 SĂ-RUN-I Trail Race, au anunțat organizatorii competiției sportive organizate de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. Anunțul organizatorilor a venit, […]

Citește mai mult