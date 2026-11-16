Sport

Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 minute

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Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal, în 7-19 decembrie

Cupa Crăciunului 2026 la Aiud se desfășoară în perioada 7-19 decembrie 2026.

Competiția se va desfășura la Teren Sintetic Aiud, fiind dedicată iubitorilor de fotbal, competiției și spiritului de echipă. Se va juca în sistem 5+1, iar atxa de participare este de 600 lei/echipă.

Termenl limită este sâmbătă, 5 decembrie

Înscrieri și informații la numerele de telefon: 0746 483 679  și 0758 692 868

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