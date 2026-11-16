Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal
Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal, în 7-19 decembrie
Cupa Crăciunului 2026 la Aiud se desfășoară în perioada 7-19 decembrie 2026.
Competiția se va desfășura la Teren Sintetic Aiud, fiind dedicată iubitorilor de fotbal, competiției și spiritului de echipă. Se va juca în sistem 5+1, iar atxa de participare este de 600 lei/echipă.
Termenl limită este sâmbătă, 5 decembrie
Înscrieri și informații la numerele de telefon: 0746 483 679 și 0758 692 868
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