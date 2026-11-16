Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal

Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri Săruni Maraton este noutatea de maxim impact a ediției 2027 SĂ-RUN-I Trail Race, au anunțat organizatorii competiției sportive organizate de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. Anunțul organizatorilor a venit, […]