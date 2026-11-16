Reforma administrativă, în analiza Guvernului: Comunele mici ar putea fi comasate obligatoriu / Premier: „Trebuie analizat, trebuie discutat, trebuie bine pregătit”

Reorganizarea administrativ-teritorială a României, inclusiv comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, va fi analizată de Guvern înainte de luarea unei decizii. Premierul Luca Niculescu susține că reforma este necesară, însă avertizează că aceasta trebuie pregătită temeinic, prin consultări cu administrațiile locale.

„Este un subiect extrem de important. Trebuie analizat, trebuie discutat, trebuie bine pregătit”, a declarat șeful Executivului, luni, 16 noiembrie 2026, după participarea la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

Întrebat dacă Guvernul intenționează să își angajeze răspunderea pe proiectul reformei administrative, în contextul anunțului PSD privind pregătirea unei comasări obligatorii a comunelor sub 3.000 de locuitori, premierul a precizat că, mai întâi, va fi parcursă etapa comasărilor voluntare, prevăzută până în luna martie. Ulterior, Executivul va analiza propunerile și va decide asupra formulei de reorganizare.

La rândul său, Lia-Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președintele Asociației Municipiilor din România, a subliniat că propunerile privind reorganizarea județelor sunt, deocamdată, în stadiul de discuție, fără să existe o decizie politică în acest sens.

Social-democrata a menționat că în partid există opinii diferite privind comasarea comunelor și integrarea unor localități în zonele metropolitane ale marilor orașe. În opinia sa personală, o posibilă regionalizare ar putea avea la bază actuala structură a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), care ar facilita derularea proiectelor și absorbția fondurilor europene.

Lia-Olguța Vasilescu a invocat drept exemplu un proiect de alimentare cu apă inaugurat la Craiova, care a avut nevoie de 13 ani pentru finalizare, dintre care șapte ani au fost consumați de procedurile birocratice, din cauza implicării a două județe.

sursa: TVR Info

foto: arhivă

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