Sport

Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 37 de minute

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Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri

Săruni Maraton este noutatea de maxim impact a ediției 2027 SĂ-RUN-I Trail Race, au anunțat organizatorii competiției sportive organizate de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna.

Anunțul organizatorilor a venit, în stilul caracteric acestora, cu umor: „Vă era dor de noi? Un pic, așa, pe fund? Sau mai mult? Știți bancul cu Bulă când vine soră-sa gravidă acasă? Cică acum le aveau pe toate. Lăsând gluma la o parte, noi nu le aveam pe toate. Și nu ne referim la țigle. Ne referim la MARATON.

Nouă ne lipsea un MARATON. Așa că, noi, cei tineri, îndrăzneți, puternici, vă așteptăm în 20 martie 2027 să-l încercați. Alături de celelalte probe. Și nu uitați: Aleargă, trăiește, iubește, spune mai departe!”.

Trei probe la ediția 2027

Alături de noul maraton, ediția 2027 propune SĂ-RUN-I Trail Race alte două curse cu care alergătorii s-au obișnuit deja:

*Cursa Populară, 2,5 km, Este pentru cei care vor să participe fără să se gândească la ceas. Organizatorii spun că nu contează cât de repede alergi, ci cât de departe ești dispus să mergi.

*Săruni Cross, 16 km. Este proba pentru cei care vor să lase asfaltul în urmă, într-o aventură în care „fiecare pas contează”.

Săruni Maraton, 42 km, este, așadar, marea noutate a ediției. Mesajul organizatorilor furnizat în context e: „Nu alerga doar spre finish. Aleargă spre cea mai bună versiune a ta! Fiecare potecă are o poveste”.

Competiția este programată în 20 martie 2027.

Înscrierile la SĂ-RUN-I Trail Race 2027 se pot face AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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