Spațiile verzi din Sebeș, Lancrăm, Petrești și Râhău: Se caută un operator pentru întreținere. Care este valoarea contractului pe 36 de luni
Spațiile verzi din Sebeș, Lancrăm, Petrești și Râhău: Se caută un operator pentru întreținere. Care este valoarea contractului pe 36 de luni
Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului caută un operator pentru întreținerea a peste 26 de hectare de spații verzi din Sebeș, Lancrăm, Petrești și Râhău. Ofertele se depun până la 18 decembrie 2026.
Urmează să fie parafat un acord-cadru de servicii de cosire și înlăturare a ierbii sălbatice și a buruienilor pe raza municipiului, pentru perioada 2027-2030. Valoarea maximă estimată este de 2.753.894,52 lei fără TVA (3.332.212,37 lei cu TVA), iar cea minimă de 2.065.420,89 lei fără TVA (2.499.159,28 lei cu TVA).
Ce se întreține și unde
Suprafața totală care trebuie întreținută este de 263.783 de metri pătrați, adică 26,37 hectare, repartizată pe patru localități: Sebeș (113.385 mp), Petrești (68.336 mp), Lancrăm (42.000 mp) și Râhău (40.062 mp).
Lista cuprinde parcuri, scuaruri, pietonale, aliniamente stradale, zone de blocuri, cimitirul municipal, spațiile verzi de lângă cursurile de apă și porțiunile de la ieșirile din localități predate CNAIR.
Frecvența lucrărilor
Cosirea se face în sezonul aprilie-octombrie, cu minimum 9 și maximum 12 intrări pe an pe întreaga suprafață. Aceasta înseamnă între 2,37 și 3,17 milioane de metri pătrați cosiți anual. Lucrările se execută mecanizat, cu motocositoare, trimmere sau mașini de tuns, iar iarba trebuie adusă la 2,5-5 centimetri atunci când ajunge la 10-15 centimetri. Resturile vegetale se strâng, se încarcă și se transportă în aceeași zi.
Depozitarea lor în containerele de gunoi menajer sau pe platformele din cartiere este interzisă. Prestatorul le poate preda la un depozit autorizat sau le poate valorifica pppe cheltuiala proprie, de exemplu prin compost sau peleți.
Lucrările se comandă prin contracte subsecvente.
Ce trebuie să aibă ofertantul
În caietul de sarcini se cer resurse minime, dovedite prin documente:
*Personal: manager de contract, coordonator de echipă, responsabil SSM, cel puțin 14 muncitori și 2 șoferi.
*Echipamente: minimum 15 motocositoare sau trimmere, 2 motocositori pe roți, 2 mașini de gazon, 2 mijloace de transport, plus câte 8 greble, coșuri, mături și lopeți.
*Reacție la defecțiuni: posibilitatea de a înlocui în 40-45 de minute orice utilaj care se defectează.
*Mobilizare: maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.
*Experiență similară și certificate de bună execuție pentru servicii prestate anterior.
Prestatorul răspunde direct pentru orice stricăciuni produse bunurilor din spațiul public, cum ar fi geamuri sparte sau caroserii îndoite. Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA și poate fi constituită și prin rețineri succesive din facturi, caz în care suma inițială depusă este de 0,5%.
Recepție și control
Verificarea se face pe tot parcursul lucrărilor, pe fiecare obiectiv, de reprezentanți ai SPAP și ai prestatorului. Neconformitățile se consemnează în procese-verbale de constatare, care stau la baza penalităților. Aplicarea sancțiunilor este obligatorie dacă obligațiile nu sunt îndeplinite.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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