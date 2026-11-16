În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești – CSU CSM Alba Iulia 66-60

În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești a învins CSU CSM Alba Iulia scor 66-60, meci contând pentru etapa a 5-a a eșalonului secund

Gazdele au învins cu 66-60 (13-20, 22-7, 18-14, 13-19), decisiv a fost sfertul secund, adjudecat categoric de echipa prahoveană, astfel că la pauza mare avansul a fost de 8 puncte. Chiar dacă vizitatoarele s-au impus în două sefrturi, primul și ultimul, lipsa de omogenitate a unei echipe înființate de câteva luni și-a spus cuvântul. CSU CSM Alba iulia a înregistrat a doua înfrângere la rând și are două succese și 3 înfrângeri,totalizând 7 puncte în ierarhie.

Au marcat Adina Ivașcu Bodea – 13 puncte, Miruna Alexia Rus și Ruxandra Diana Brustur Chiș – câte 11, Carla Andrea Alexandru – 9, Alessia Porav 8, Ingrid Baicon Ciban – 5, Milica Lazic – 3

O a doua deplasare consecutivă va fi duminică, 22 noiembrie, cu Rapid 2 București

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