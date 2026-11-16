Sport

În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești – CSU CSM Alba Iulia 66-60

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de secunde

în

De

În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești – CSU CSM Alba Iulia 66-60

În Liga I la baschet feminin, CS alPHa Prahova Ploiești a învins CSU CSM Alba Iulia scor 66-60, meci contând pentru etapa a 5-a a eșalonului secund

Gazdele au învins cu 66-60 (13-20, 22-7, 18-14, 13-19), decisiv a fost sfertul secund, adjudecat categoric de echipa prahoveană, astfel că la pauza mare avansul a fost de 8 puncte. Chiar dacă vizitatoarele s-au impus în două sefrturi, primul și ultimul, lipsa de omogenitate a unei echipe înființate de câteva luni și-a spus cuvântul. CSU CSM Alba iulia a înregistrat a doua înfrângere la rând și are două succese și 3 înfrângeri,totalizând 7 puncte în ierarhie.

Au marcat Adina Ivașcu Bodea – 13 puncte, Miruna Alexia Rus și Ruxandra Diana Brustur Chiș – câte 11, Carla Andrea Alexandru – 9, Alessia Porav 8, Ingrid Baicon Ciban – 5, Milica Lazic – 3

 O a doua deplasare consecutivă va fi duminică, 22 noiembrie, cu Rapid 2 București

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 minute

în

16 noiembrie 2026

De

Cupa Crăciunului 2026, la Aiud, turneul de fotbal în care magia sărbătorilor se întâlnește cu pasiunea pentru fotbal, în 7-19 decembrie Cupa Crăciunului 2026 la Aiud se desfășoară în perioada 7-19 decembrie 2026. Competiția se va desfășura la Teren Sintetic Aiud, fiind dedicată iubitorilor de fotbal, competiției și spiritului de echipă. Se va juca în […]

Citește mai mult

Sport

Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

16 noiembrie 2026

De

Maraton în 2027, la SĂ-RUN-I Trail Race, de la Zlatna: Când va avea loc evenimentul sportiv complex și cum se pot face înscrieri Săruni Maraton este noutatea de maxim impact a ediției 2027 SĂ-RUN-I Trail Race, au anunțat organizatorii competiției sportive organizate de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. Anunțul organizatorilor a venit, […]

Citește mai mult

Sport

Liga 4, etapa a 10-a (prima din retur): Dacic Blandiana, la două „lungimi” de lider în Seria 1, Voința Stremț a revenit în  fruntea Seriei 2

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

16 noiembrie 2026

De

Liga 4, etapa a 10-a (prima din retur): Dacic Blandiana, la două „lungimi” de lider în Seria 1, Voința Stremț a revenit în  fruntea Seriei 2! În Seria 1, liderul Sportul Câmpeni a remizat la Vințu de Jos (prima remiză albă din acest sezon al celui de-al cincilea eșalon), iar Dacic Blandiana s-a apropiat la […]

Citește mai mult