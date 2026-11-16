Foto | Măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică în sezonul rece în Alba: Prefectul Corneliu Mureșan, întâlnire cu directorul Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba
Măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică în sezonul rece în Alba: Prefectul Corneliu Mureșan, întâlnire cu directorul Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba
La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc astăzi, 16 noiembrie 2026, o întâlnire de lucru privind măsurile pentru asigurarea alimentării localităților cu energie electrică pe parcursul iernii.
Alături de prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, au participat Alexandru Perju, directorul Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba, Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, și Nelu Fleșer, șef serviciu în cadrul Instituției Prefectului.
Prefectura Alba a emis un comunicat de presă cu privire la această întâlnire de lucru:
Continuarea lucrărilor preventive, cu prioritate în zonele vulnerabile
Potrivit informațiilor prezentate de conducerea DEER Alba, gradul de realizare a lucrărilor de toaletare a vegetației din culoarele de siguranță ale liniilor electrice este de aproximativ 60%. Intervențiile vor continua, cu prioritate pe liniile care deservesc un număr mare de cetățeni și pe tronsoanele unde vegetația prezintă un risc ridicat pentru funcționarea rețelelor.
Lucrările fac parte din programul derulat în acest an prin colaborarea dintre operatorul de distribuție, primăriile din județ, Garda Forestieră și ocoalele silvice, cu sprijinul Instituției Prefectului. În cadrul acestuia au fost organizate intervenții în mai multe localități, inclusiv acțiunea din luna august pe tronsonul Bucium–Mogoș–Întregalde și lucrările desfășurate ulterior în comuna Bistra. Primăriile au contribuit cu sprijin în teren și utilaje.
O atenție deosebită este acordată zonei Munților Apuseni, unde liniile electrice traversează suprafețe împădurite, iar accesul dificil poate prelungi timpul necesar remedierii avariilor. Lucrările de îndepărtare a arborilor și ramurilor care pot afecta conductoarele urmăresc reducerea riscului unor întreruperi provocate de vânt, depuneri de zăpadă sau căderea vegetației peste rețele.
Prefectul Corneliu Mureșan a solicitat identificarea zonelor vulnerabile, clarificarea situațiilor privind accesul pe terenuri și sprijinirea echipelor DEER Alba, printr-o colaborare directă cu primăriile și structurile silvice. Totodată, a subliniat necesitatea asumării responsabilităților de către fiecare instituție implicată și a menținerii unei comunicări operative cu autoritățile locale.
În cadrul întâlnirii au fost analizate disponibilitatea echipelor de intervenție, asigurarea materialelor și utilajelor necesare și măsurile pentru reducerea timpului de realimentare a localităților afectate. Prefectul a solicitat pregătirea operatorului pentru intervenții rapide în condiții meteorologice dificile, astfel încât durata întreruperilor și efectele asupra cetățenilor să fie limitate.
Investiții pentru modernizarea rețelelor
Conducerea DEER Alba a prezentat un buget anual de investiții de aproximativ 30 de milioane de lei, destinat modernizării infrastructurii de distribuție a energiei electrice.
Discuțiile au vizat înlocuirea conductoarelor și a echipamentelor uzate, modernizarea branșamentelor și înlocuirea stâlpilor de lemn cu stâlpi de beton. Printre zonele abordate s-au numărat Abrud, Bucium și municipiul Aiud, unde lucrările urmăresc reducerea întreruperilor și îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu energie electrică.
A fost analizată și problema fluctuațiilor de tensiune, fiind discutată necesitatea corelării lucrărilor de întreținere cu investițiile care răspund vulnerabilităților identificate în rețea.
Un alt subiect a fost consumul fraudulos de energie electrică, inclusiv sesizările înaintate Poliției. Participanții au discutat necesitatea informării populației asupra pericolelor racordărilor neautorizate și ale intervențiilor improvizate asupra instalațiilor electrice, care pot pune în pericol persoane și bunuri și pot afecta alimentarea altor gospodării.
Instituția Prefectului – Județul Alba va continua să urmărească stadiul lucrărilor preventive și pregătirea pentru intervenții și să sprijine colaborarea dintre operatorul de distribuție, autoritățile locale și structurile silvice, pentru reducerea riscurilor și protejarea cetățenilor pe parcursul sezonului rece.
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