Energizantele, energia de moment: Care sunt „costurile” pe care organismul le poate resimți

Băuturile energizante au devenit o prezență obișnuită în viața de zi cu zi, fiind consumate pentru combaterea oboselii, creșterea capacității de concentrare sau susținerea efortului fizic și intelectual. Dincolo de efectul rapid de stimulare, însă, aceste produse pot influența somnul, sistemul cardiovascular și echilibrul metabolic. Specialiștii atrag atenția că riscurile depind de cantitatea consumată, frecvență și particularitățile fiecărui organism.

Colorate, promovate intens și disponibile într-o varietate de sortimente, băuturile energizante sunt preferate mai ales de tineri, studenți, persoane care lucrează în ture sau de cei care încearcă să își mențină nivelul de energie în perioade solicitante. Senzația de revitalizare apare relativ repede, dar aceasta nu înseamnă că organismul a recuperat energia pierdută. În realitate, efectul este produs în principal prin stimularea sistemului nervos central, în special de către cofeină.

Ce conțin băuturile energizante?

Ingredientul activ principal este cofeina, o substanță cu efect stimulant asupra creierului și sistemului nervos. În funcție de produs, aceasta este asociată cu zahăr sau îndulcitori, taurină, glucuronolactonă, vitamine din grupul B și extracte vegetale precum guarana, care reprezintă, la rândul său, o sursă de cofeină.

Conținutul diferă considerabil de la un produs la altul. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), o doză de 250 ml de băutură energizantă poate conține aproximativ 80 mg de cofeină, însă există și produse cu concentrații mai mari sau ambalaje de volum superior.

Tocmai de aceea, citirea etichetei este importantă. Consumul mai multor produse într-un interval scurt poate duce la acumularea unei cantități semnificative de cofeină, mai ales dacă sunt asociate cu cafea, ceai sau alte băuturi care conțin această substanță.

Cum reacționează organismul?

Cofeina blochează acțiunea adenozinei, o substanță implicată în instalarea senzației de oboseală. Ca urmare, consumatorul poate resimți o stare temporară de vigilență crescută, o capacitate mai bună de concentrare și reducerea senzației de somnolență.

Acest efect are însă și o componentă cardiovasculară. Consumul poate determina creșterea temporară a tensiunii arteriale și, în anumite situații, accelerarea ritmului cardiac sau apariția palpitațiilor. Persoanele sensibile la cofeină pot resimți aceste manifestări chiar și după cantități relativ mici.

La nivelul sistemului nervos, excesul poate provoca agitație, iritabilitate, anxietate, tremurături și dificultăți de concentrare. Deși băuturile energizante sunt asociate cu performanța intelectuală, consumul excesiv poate avea efectul opus, prin accentuarea stării de neliniște și afectarea capacității de odihnă.

Un alt efect important este perturbarea somnului. Chiar și o doză de aproximativ 100 mg de cofeină poate influența durata și calitatea somnului la unele persoane, mai ales dacă este consumată în apropierea orei de culcare.

Zahărul și efectele metabolice

Pe lângă cofeină, multe băuturi energizante conțin cantități importante de zahăr. Acesta poate contribui la creșterea rapidă a aportului caloric, fără să ofere o valoare nutritivă semnificativă.

Consumul frecvent al băuturilor îndulcite cu zahăr poate favoriza creșterea în greutate și apariția problemelor metabolice, inclusiv un risc mai mare de diabet de tip 2. De asemenea, expunerea repetată a dinților la zaharuri favorizează apariția cariilor.

Variantele fără zahăr reduc aportul caloric și expunerea la zaharuri, dar nu elimină efectele cofeinei asupra sistemului nervos și cardiovascular. Prin urmare, mențiunea „zero zahăr” nu trebuie confundată cu absența riscurilor.

Adolescenții, o categorie vulnerabilă

Consumul băuturilor energizante în rândul copiilor și adolescenților reprezintă un motiv de preocupare pentru specialiști. Organismul aflat în dezvoltare poate fi mai vulnerabil la efectele stimulentelor, iar perturbarea somnului poate afecta atenția, memoria și funcționarea de zi cu zi.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) menționează printre efectele nedorite insomnia, anxietatea, deshidratarea și posibilele complicații cardiovasculare. Academia Americană de Pediatrie recomandă evitarea acestor băuturi de către copii și adolescenți.

O atenție deosebită este necesară și în cazul femeilor însărcinate, al persoanelor cu hipertensiune arterială, afecțiuni cardiace, tulburări de anxietate sau sensibilitate crescută la cofeină. În aceste situații, consumul trebuie discutat cu medicul.

De ce este riscantă asocierea cu alcoolul?

O practică întâlnită în special în contexte de divertisment este combinarea băuturilor energizante cu alcoolul. Asocierea este problematică deoarece cofeina poate diminua senzația subiectivă de somnolență și oboseală provocată de alcool, fără să reducă efectele acestuia asupra coordonării, judecății sau timpului de reacție.

Astfel, persoana poate avea impresia că este mai lucidă și mai capabilă să continue activitatea, deși capacitatea de a conduce sau de a lua decizii în siguranță rămâne afectată. Specialiștii recomandă evitarea acestei combinații.

Cât înseamnă prea mult?

EFSA consideră că, pentru adulții sănătoși, dozele unice de cofeină de până la 200 mg și un consum total de până la 400 mg pe zi, din toate sursele, nu ridică în general probleme de siguranță. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, limita orientativă este de 200 mg pe zi.

Aceste valori nu reprezintă însă o recomandare de consum și nici o garanție că orice persoană va tolera aceste cantități fără efecte neplăcute. Sensibilitatea individuală, greutatea corporală, starea de sănătate, medicamentele utilizate și momentul consumului pot schimba semnificativ reacția organismului.

Este important de reținut că doza zilnică se calculează prin însumarea cofeinei provenite din toate sursele, nu doar din băuturile energizante.

O soluție temporară, nu un substitut pentru odihnă

Băuturile energizante pot produce o creștere temporară a vigilenței, dar nu înlocuiesc somnul, alimentația echilibrată sau hidratarea corespunzătoare. Folosite pentru a compensa în mod repetat lipsa odihnei, ele pot contribui la un cerc vicios: oboseala este mascată pentru câteva ore, somnul este ulterior afectat, iar nevoia de stimulare poate reapărea.

În locul consumului frecvent, specialiștii recomandă prioritizarea unui program regulat de somn, a unei alimentații variate, a activității fizice și a hidratării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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