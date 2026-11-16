1 Decembrie 2026: Alergare simbolică de Ziua Națională a României între Aiud și Alba Iulia / „Drumul Memoriei INVICTUS”. Condiții de participare

De Ziua Națională a României, alergarea capătă o semnificație aparte. Sub deviza „Drumul Memoriei INVICTUS”, la 1 Decembrie 2026 va avea loc o alergare simbolică pe traseul Aiud – Alba Iulia, un eveniment dedicat memoriei, solidarității și respectului față de militarii români care au suferit traume în teatrele de operațiuni.

Ultramaratonistul aiudean Levi Polgar subliniază că această acțiune nu este o competiție sportivă, ci o manifestare simbolică, menită să transmită un mesaj de unitate și susținere pentru cauza INVICTUS.

Participanții vor purta tricoul INVICTUS, simbol al unei comunități unite prin respect și solidaritate. Cei care nu dețin încă un astfel de tricou îl pot comanda de pe pagina oficială INVICTUS România.

Banii obținuți din vânzarea tricourilor vor fi direcționați către programele de recuperare și reintegrare a militarilor români răniți sau traumatizați în teatrele de operațiuni.

Organizatorii au transmis și un mesaj ferm privind regulile de participare:

*Sunt interzise mesajele politice, indiferent de orientare.

*Nu sunt acceptate mesaje extremiste sau suveraniste.

*Nu sunt permise drapele imprimate cu simboluri ori mesaje.

*Dezbaterile politice nu își au locul în cadrul acestui eveniment.

„Fiecare participant este liber să își exprime convingerile în alte contexte, însă „Drumul Memoriei INVICTUS” rămâne un eveniment dedicat exclusiv cauzei pentru care a fost organizat”, au subliniat organizatorii.

Organizatorii transmit un mesaj ferm privind regulile de participare:

Sunt interzise mesajele politice, indiferent de orientare.

Nu sunt acceptate mesaje extremiste sau suveraniste.

Nu sunt permise drapele imprimate cu simboluri ori mesaje.

Dezbaterile politice nu își au locul în cadrul acestui eveniment.

„Fiecare participant este liber să își exprime convingerile în alte contexte, însă „Drumul Memoriei INVICTUS” rămâne un eveniment dedicat exclusiv cauzei pentru care a fost organizat”, au subliniat organizatorii.

Detaliile privind înscrierea și participarea sunt disponibile AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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