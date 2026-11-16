Foto | Adrian-Tiberiu Rusu, veteran al misiunii din Bosnia și Herțegovina, s-a alăturat asociației veteranilor din Alba: „Bun venit, camarade”
Adrian-Tiberiu Rusu, veteran al misiunii din Bosnia și Herțegovina, s-a alăturat asociației veteranilor din Alba: „Bun venit, camarade”
AMVVD Alba își consolidează comunitatea prin primirea unui nou membru. Adrian-Tiberiu Rusu, veteran al Teatrului de Operații din Bosnia și Herțegovina, a ales să se alăture asociației militarilor veterani, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, în apropierea Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2026.
Alăturarea sa comunității AMVVD reprezintă mai mult decât o simplă înscriere într-o asociație. Este o reconfirmare a legăturilor de camaraderie dintre cei care au cunoscut exigențele misiunilor militare desfășurate în afara granițelor țării și care împărtășesc aceleași valori: onoare, respect, solidaritate și devotament față de România.
Experiența militarilor care au participat la misiuni internaționale reprezintă o parte importantă a istoriei recente a Armatei României. Bosnia și Herțegovina a fost unul dintre spațiile în care militarii români au contribuit la eforturile internaționale de menținere a păcii și stabilității.
AMVVD este o organizație care urmărește apărarea drepturilor și demnității militarilor veterani, sprijinirea camarazilor aflați în dificultate, păstrarea memoriei celor căzuți la datorie și promovarea solidarității între cei care au servit România în misiuni internaționale.
Mesajul integral transmis de AMVVD Alba:
„Bun venit în familia AMVVD Alba!
În preajma Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, AMVVD Alba își mărește familia prin înscrierea domnului Adrian-Tiberiu RUSU, veteran al Teatrului de Operații din Bosnia și Herțegovina.
Îi adresăm un călduros BUN VENIT în rândul membrilor sucursalei noastre, apreciind alegerea de a se alătura unei comunități unite prin camaraderie, respect, solidaritate și recunoștință față de valorile militare.
Îi dorim mult succes, implicare și realizări în toate activitățile pe care le va desfășura în cadrul asociației.
Bun venit, camarade! Mult succes și misiuni împlinite alături de AMVVD Alba!”
sursa foto: AMVVD Alba
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