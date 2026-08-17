Ştirea zilei

FOTO | Coadă de zeci de persoane la abonamentele STP Alba Iulia după ce autobuzele și-au reluat activitatea astăzi: Călătorii așteaptă la rând pentru cardurile de călătorii gratuite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Coadă de zeci de persoane la abonamentele STP Alba Iulia după ce autobuzele și-au reluat activitatea astăzi: Călătorii așteaptă la rând pentru cardurile de călătorii gratuite 

Albaiulienii au mers, în număr mare, la casele de abonamente a Societății de Transport Public Alba Iulia, luni, 17 august 2026. Motivul: carduri de mobilitate urbană.

Astfel, în jurul orei 09:00, la casa de bilete și abonamente din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba s-a format o coadă de peste 20 de persoane. 

Cardurile de mobilitate urbană sunt încărcate la chioșcurile STP pentru beneficiarii de călătorii gratuite din Alba Iulia, în principal pensionari. Încărcarea este valabilă până la 31.12.2026.

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Cine beneficiază de ,,gratuități”

Potrivit STP, pensionarii care beneficiază de gratuitate la transportul public local pe teritoriul municipiului Alba Iulia, trebuie să prezinte următoarele documente în vederea eliberării cardurilor de mobilitate urbană: Document de identitate (BICI) – ORIGINAL și Cupon de pensie – ORIGINAL.

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Validarea cardului este obligatorie la fiecare călătorie pe care o efectuați. Nevalidarea lui este similară cu călătoria fără bilet şi se pedepseşte ca atare, explică STP.

Reamintim că începând de astăzi, 17 august 2026, după două luni în care municipiul Alba Iulia a rămas fără transport în comun, autobuzele au început să circule din nou pe străzile din oraș.

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