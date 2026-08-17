Video | După două luni, primul autobuz de transport persoane în oraș a pornit la Alba Iulia
După două luni, primul autobuz de transport persoane în oraș a pornit la Alba Iulia
„Minune!”. După două luni, primul autobuz de transport persoane în oraș a pornit la Alba Iulia.
S-a întâmplat la prima oră, în dimineața zilei de luni, 17 august 2026.
Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă pe teren cu șoferul autobuzului a cărui circulație a marcat deblocarea transportului în comun în municipiul-reședință de județ, Vasile Onac.
Autobuzul în cauză a circulat pe linia 104.
„Sunt bucuros că s-a deblocat situația și că revenim pe trasee. În că nu am primit salariile restante, dar avem promisiuni că săptămâna asta se va rezolva”, a declarat șoferul Vasile Onac.
Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă și cu primul călător după reluarea transportului în Alba Iulia. Aceasta mergea spre fabrica Apulum, via Autogară.
„E foarte bine că s-a reluat transportul, să nu mai dăm banii pe taxi. Circulam des cu autobuzul înainte. În toate părțile. Am văzut că domnul Pleșa a dat anunțul (n.a. cu privire la reluarea transportului) pe Facebook, apoi am citit și în presă”, ne-a spus doamna în cauză.
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