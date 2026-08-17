VIDEO | Ce spun pensionarii din Alba Iulia după ce transportul din oraș a fost reluat după două luni: ,,Am scăpat de niște emoții și griji”
Ce spun pensionarii din Alba Iulia după ce transportul din oraș a fost reluat după două luni: ,,Am scăpat de niște emoții și griji”
Începând de astăzi, 17 august 2026, după două luni în care municipiul Alba Iulia a rămas fără transport în comun, autobuzele au început să circule din nou pe străzile din oraș.
În acest timp în care transportul public nu a funcționat, poate cea mai afectată categorie de oameni au fost pensionarii. Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu mai mulți vârstnici pentru a vedea ce părere au de reluarea transportului dar și despre perioada de două luni în care au fost nevoiți să găsească alte alternative:
,,Am scăpat de niște emoții și griji”
,,Am scăpat de niște emoții și griji. Am circulat cu taxi, o grămadă de bani. Pentru că trebuie să mergem noi bătrânii în multe părți. Ceva milioane de lei ni s-au dus așa. Eu veneam din Oarda, ne lăsa în gară și de aici trebuia să iau taxi. Să le fie rușine.”, a explicat o pensionară.
,,Foarte greu”
,,Eu nu sunt din Alba Iulia dar am fost săptămâna trecută și am mers cu taxi. Foarte greu. Eu nici nu am știu că nu circulă autobuzele. Doamna de la bilete mi-a spus. Să le fie rușine că își bat joc.”, a mai spus o vârstnică.
Citește și: Video | După două luni, primul autobuz de transport persoane în oraș a pornit la Alba Iulia
Reamintim că după două luni, primul autobuz de transport persoane în oraș a pornit la Alba Iulia. S-a întâmplat la prima oră, în dimineața zilei de luni, 17 august 2026.
Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă pe teren cu șoferul autobuzului a cărui circulație a marcat deblocarea transportului în comun în municipiul-reședință de județ, Vasile Onac.
Autobuzul în cauză a circulat pe linia 104.
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