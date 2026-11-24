Au lăsat un buchet de flori pe pat pentru proprietar, după ce au furat aproape tot dintr-un apartament din Alba Iulia, închiriat prin Booking

Un proprietar care a pus un apartament de închiriat prin Booking la Alba Iulia a avut parte de o surpriză foarte neplăcută atunci când, după o rezervare, a mers să verifice imobilul.

Nu mică i-a fost mirarea atunci când a descoperit că cele două persoane, doi tineri, un bărbat și o femeie, cărora le-a fost încredințat apartamentul, au furat tot ceea ce au putut. Proprietarul apartamentului, care se află pe strada Energiei din oraș, a povestit întâmplarea pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro:

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață”, a spus acesta. El a continuat prin a enumera lucrurile care au fost făcute nevăzute din apartament: un televizor, un aparat de cafea, prosoape, linguri, oale, șampon, printre altele. „Tot ce au prins la mână au luat”, a mai explicat bărbatul.

Hoții au lăsat un buchet de flori pe pat drept “mulțumire”

Cei doi tineri au lăsat un buchet de flori pe pat drept “mulțumire” pentru lucrurile pe care le-au furat din apartament. Desigur, proprietarul nu a stat pe gânduri și a făcut plângere la Poliție.

Buchetul de flori lăsat pe pat contrastează puternic cu paguba produsă proprietarului. Dincolo de caracterul aproape neverosimil al întâmplării, incidentul scoate în evidență riscurile la care se expun proprietarii care își închiriază locuințele în regim hotelier.

Rămâne de văzut dacă cei doi tineri vor avea ocazia să le explice și polițiștilor semnificația ineditului gest!

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