Cum va arăta și cât va costa noul parc de agrement din zona Schit din Alba Iulia

Consilierii locali din Alba Iulia urmează să voteze joi, 26 noiembrie 2026, proiectul tehnic pentru transformarea fostului „Ștrand de la Mamut” într-un parc public de 20.271 mp. Investiția depășește 25 de milioane de lei cu TVA și are o durată estimată de 18 luni.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic (PT) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare parc cu spații recreative și agrement în zona Schit” intră la aprobare în ședința ordinară a lunii noiembrie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia.

Cât va costa

Valoarea totală a investiției este de 25.021.202,63 lei cu TVA, respectiv 20.710.396,76 lei fără TVA. Din aceste sume, lucrările de construcții-montaj (C+M) costă 19.002.478,17 lei cu TVA (15.704.527,41 lei fără TVA). Durata estimată de realizare este de 18 luni.

Finanțarea este prevăzută prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, Prioritatea 3, Acțiunea 3.3 (investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional, apelul pentru municipii). La aceasta se pot adăuga bugetul de stat, bugetul local și alte surse legal constituite, în condițiile documentelor de finanțare.

Studiul de Fezabilitate și indicatorii aferenți au fost aprobați anterior prin HCL nr. 396 din 29.09.2026.

Unde și pe ce teren

Parcul se va amenaja pe strada Francisca, pe terenul fostului „Ștrand de la Mamut”, format din trei parcele cu numerele cadastrale 97212 (6.960 mp), 97213 (3.273 mp) și 97214 (10.038 mp). Terenul se află în domeniul public al municipiului.

Ștrandul a fost construit în anii 1970–1980 și a fost închis în 2013, iar infrastructura s-a degradat. Bazinele, vestiarele și foișoarele fac obiectul unui proiect de demolare separat, ca etapă premergătoare noului parc. Autoritățile spun că parcul va asigura continuitatea spațiilor verzi între cartierul Cetate și Pădurea Mamut.

Cum va arăta parcul

Spațiu verde. Din cei 20.271 mp, 18.243,90 mp (90%) vor fi spații verzi și suprafețe ecologice. Suprafețele minerale, adică aleile și amenajările, nu depășesc 10%, în limita prevăzută de Legea nr. 24/2007. Mai înainte, aceste suprafețe reprezentau 20,61% din teren.

Accese și alei. Sunt prevăzute șapte accese: unul principal, dinspre strada Francisca, aproape de intersecția cu Vasile Goldiș, și șase secundare. Accesul principal are formă de pâlnie, de aproximativ 13 m lățime la trotuar, și include o cișmea și o hartă a parcului, accesibilizată cu elemente în relief și Braille. Aleea principală, de 3 m lățime, are un traseu sinuos în două bucle și va fi din piatră naturală de andezit, cu stratificație permeabilă. Aleile secundare vor fi din pământ stabilizat cu liant ecologic. Parcela nu va fi împrejmuită, iar în parc va exista și un traseu tactil de ghidaj pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Joacă, sport, relaxare. În interiorul buclei de vest se amenajează locul de joacă pentru copii, cu leagăn, echilibristică și carusel, așezate printre copaci, direct pe iarbă. Parcul va avea și un echipament complex de fitness în aer liber, o zonă de picnic, bănci cu spătar și umbrare cu plante cățărătoare pe aleea principală.

Dotări. Parcul va avea coșuri de gunoi pentru colectare selectivă, rastele pentru biciclete la accesul dinspre pistele de pe străzile Pinului și Nicolae Grigorescu, wifi pe tot cuprinsul parcului și supraveghere video. Iluminatul de siguranță va fi asigurat de stâlpi de aproximativ 4 m, la circa 20 m distanță unul de altul, cu telegestiune pentru a limita poluarea luminoasă. Stâlpii vor fi montați de-a lungul aleilor, nu pe pajiști, pentru a lăsa „rezervoare de întuneric” pentru fauna urbană. Panourile informative vor prezenta speciile de plante, istoria locului și informații despre biodiversitate.

Iazul de retenție și infrastructura verde-albastră

Piesa centrală a proiectului este un iaz de retenție de aproximativ 1.900 mp, sistematizat în terase, în bucla de est a aleii principale. Iazul preia apa pluvială, o filtrează și o stochează pentru sistemul de irigații prin picurare. Pentru perioadele de secetă, irigațiile pot fi suplimentate din rețeaua orășenească.

Apa ajunge la iaz prin rigole verzi (bioswale-uri), amenajate de-a lungul aleii principale și al trotuarului de pe strada Francisca. O grădină de ploaie reține temporar apa și o filtrează prin vegetație. Aleile permeabile permit infiltrarea apei direct în teren.

Plantarea include arbori, arbuști, plante perene și pajiști urbane care necesită puțină întreținere și irigare. Proiectul spune că nu se vor utiliza specii invazive. Arborii maturi valoroși de pe amplasament vor fi protejați în timpul lucrărilor și integrați în amenajare.

Secțiune Știri sub articolul principal