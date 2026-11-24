Nicolae Stanciu, primele declarații după transferul la „U” Cluj: „Mi-era dor de casă!”

Nicolae Stanciu a oferit primele declarații după transferul la Universitatea Cluj, într-un interviu acordat la Radio România Actualități. Internaționalul român a vorbit despre motivele care l-au determinat să revină în Superliga după aproape 11 ani petrecuți în străinătate, despre noua provocare din carieră, dar și despre perioada dificilă pe care o traversează din cauza accidentării.

Fotbalistul albaiulian a explicat că dorul de casă, de familie și de România a cântărit decisiv în alegerea făcută, fiind încântat de oportunitatea oferită de formația clujeană.

„În primul rând, mi-era dor de casă, de familie, de România. Cred că aproape 11 ani cât am stat plecat în afara României sunt de ajuns și mi-am dorit să mă întorc. Mă bucur că cei de la „U” mi-au oferit această posibilitate să ajung la ei și sunt fericit cu alegerea pe care am făcut-o”, a declarat Nicolae Stanciu.

Mijlocașul a dezvăluit că negocierile cu oficialii Universității Cluj au început cu ceva timp în urmă și că discuțiile despre proiectul sportiv au fost cele care l-au convins. De asemenea, acesta a subliniat că aspectul financiar nu a reprezentat o prioritate în luarea deciziei.

„Pentru mine au contat mai mult discuțiile legate de fotbal, de proiectul de acolo. Mi-au plăcut și ca oameni, pentru că asta cred că contează cel mai mult. Partea financiară sau ce vorbește lumea a fost ultima de care s-a discutat”, a explicat fotbalistul.

Nicolae Stanciu a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani și jumătate, iar obiectivul său principal este ca echipa să obțină rezultate cât mai bune.

Accidentarea, principala preocupare de moment a lui Nicolae Stanciu

Noul jucător al Universității Cluj se află în plin proces de recuperare după accidentarea suferită. Acesta urmează zilnic un program intens de terapie și exerciții fizice, cu două ședințe de recuperare pe zi, sperând să revină pe teren cât mai repede.

„Chiar acum am ieșit de la clinică. O să merg să fac exerciții la sală și după-amiază o să mă întorc să fac terapia la clinică, pentru că fac de două ori pe zi. Vreau să revin cât mai repede și să fiu din nou pe teren cât mai repede posibil”, a spus Nicolae Stanciu la Radio România Actualități.

Internaționalul român nu știe încă exact cât va dura recuperarea. Următorul RMN este programat peste trei săptămâni, atunci când medicii vor putea evalua mai clar evoluția leziunilor.

Speranța fotbalistului este să fie apt la începutul lunii ianuarie 2027, când Universitatea Cluj va relua pregătirile.

„U” Cluj, o provocare importantă după 11 ani în străinătate

Revenirea în fotbalul românesc îl găsește pe Nicolae Stanciu mai matur și cu o experiență internațională considerabilă. Mijlocașul consideră că anii petrecuți în afara țării l-au ajutat să evolueze atât profesional, cât și personal, însă evită să vorbească despre propriile calități, preferând să pună accentul pe obiectivele colective.

„După 11 ani petrecuți în afara României, clar că sunt mult mai matur și am o experiență mult mai mare față de cum eram când am plecat din țară. Nu m-am pus niciodată pe mine pe primul loc să vorbesc despre mine. Tot ce mă interesează de acum înainte este ca echipa mea să câștige, să avem rezultate împreună”, a afirmat fotbalistul.

Nicolae Stanciu a vorbit și despre suporterii Universității Cluj, despre care spune că i-au atras atenția prin atmosfera creată la meciuri și prin susținerea constantă acordată echipei, inclusiv în deplasări.

Acesta a mărturisit că a urmărit imaginile cu fanii „șepcilor roșii” încă din perioada negocierilor și că speră să le ofere cât mai multe motive de bucurie.

Deocamdată, nu a avut ocazia să discute cu antrenorul Cristiano Bergodi, programul încărcat de recuperare ocupându-i cea mai mare parte a timpului.

Gândul lui Nicolae Stanciu rămâne și la echipa națională

În interviul acordat la Radio România Actualități, mijlocașul albaiulian a vorbit și despre absența sa din ultima parte a parcursului echipei naționale în Liga Națiunilor. Acesta a recunoscut că i-a fost greu să nu-și poată ajuta colegii, dar s-a bucurat de rezultatele obținute de tricolori.

Nicolae Stanciu a urmărit cu sufletul alături de echipă evoluțiile acesteia și a apreciat victoria împotriva Poloniei, regretând însă că România nu a încheiat competiția așa cum și-ar fi dorit.

Referitor la perspectiva următoarelor provocări ale primei reprezentative, fotbalistul a evitat să facă pronosticuri, insistând asupra importanței ca jucătorii români să fie sănătoși și să evolueze constant la echipele de club.

Pentru perioada următoare, Nicolae Stanciu nu și-a stabilit obiective individuale precise. Prioritatea este să se recupereze complet și să contribuie la rezultatele Universității Cluj și ale echipei naționale.

„Îmi doresc doar să fiu sănătos, să mă refac și, pe urmă, vom vedea. Nu-mi setez obiective, nu-mi pun niște targeturi. Atâta timp cât echipa, atât la U Cluj, cât și echipa națională, va avea rezultate, voi fi fericit”, a încheiat Nicolae Stanciu.

sursa foto: Universitatea Cluj

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