„Pentru Consiliul Județean Alba investițiile în infrastructura de bază rămân o prioritate constantă, pentru că o calitate bună a vieții începe cu servicii esențiale moderne, sigure și la îndemâna fiecărui cetățean.

Prin intermediul SC Apa CTTA SA Alba, continuăm să modernizăm rețelele de alimentare cu apă potabilă din județ.

În localitatea Laz, comuna Săsciori, a fost realizată o nouă rețea de alimentare cu apă, în lungime totală de peste 3,7 km și au fost realizate 186 de branșamente.

Totodată, a fost schimbată izolația exterioară a vechii conducte de aducțiune a apei confecționate din oțel, care nu necesită înlocuire, fiind într-o stare corespunzătoare.

Alimentarea cu apă potabilă în localitatea Laz se realizează deja prin noua rețea, iar ultimele intervenții, care se mai fac în zona Primăriei Săsciori și în satul Laz se vor finaliza la termen.

Fiecare kilometru de rețea modernizat înseamnă mai mult confort și siguranță pentru familiile din județul Alba. Continuăm să investim cu responsabilitate acolo unde este nevoie, pentru comunități mai bine conectate și condiții de trai mai bune”, a transmis președintele Cosniliului Județean Alba, Ion Dumitrel.