Salvamont-Salvaspeo Alba, din adâncurile peșterilor direct în sala de clasă: Oră deschisă pentru elevi din județul Sibiu

Luni, 23 noiembrie 2026, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba a fost alături de elevii Școlii Gimnaziale Ațel, județul Sibiu, în cadrul celui de-al doilea capitol al proiectului educațional „Ora deschisă la Ațel”.

Reprezentantul Salvamont-Salvaspeo Alba la această întâlnire a fost Cosmin Berghean, salvaspeolog voluntar și fotograf speolog.

„Dincolo de intervenții și exerciții, prevenția și educația tinerilor rămân o prioritate pentru noi.

Prin intermediul acestei întâlniri, elevii au descoperit cum arată activitatea de explorare a peșterilor, care sunt provocările reale ale mediului subteran și modul în care fotografia documentează și aduce la lumină frumusețea unor locuri greu accesibile.

Mulțumim organizatorilor pentru invitație și pentru deschiderea de a le oferi elevilor perspective noi asupra siguranței și explorării mediului subteran!”, au transmis reprezentanții Salvamont-Salvaspeo Alba.

sursa foto: Salvamont-Salvaspeo Alba

Secțiune Știri sub articolul principal