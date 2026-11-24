Foto | Salvamont-Salvaspeo Alba, din adâncurile peșterilor direct în sala de clasă: Oră deschisă pentru elevi din județul Sibiu
Salvamont-Salvaspeo Alba, din adâncurile peșterilor direct în sala de clasă: Oră deschisă pentru elevi din județul Sibiu
Luni, 23 noiembrie 2026, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba a fost alături de elevii Școlii Gimnaziale Ațel, județul Sibiu, în cadrul celui de-al doilea capitol al proiectului educațional „Ora deschisă la Ațel”.
Reprezentantul Salvamont-Salvaspeo Alba la această întâlnire a fost Cosmin Berghean, salvaspeolog voluntar și fotograf speolog.
„Dincolo de intervenții și exerciții, prevenția și educația tinerilor rămân o prioritate pentru noi.
Prin intermediul acestei întâlniri, elevii au descoperit cum arată activitatea de explorare a peșterilor, care sunt provocările reale ale mediului subteran și modul în care fotografia documentează și aduce la lumină frumusețea unor locuri greu accesibile.
Mulțumim organizatorilor pentru invitație și pentru deschiderea de a le oferi elevilor perspective noi asupra siguranței și explorării mediului subteran!”, au transmis reprezentanții Salvamont-Salvaspeo Alba.
sursa foto: Salvamont-Salvaspeo Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident” Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, în timpul conferinței de presă susținute alături de premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, despre decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, în contextul împlinirii a doi ani de […]
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) susține acordarea voucherelor de vacanță și salariaților din mediul privat, nu doar celor din sectorul public. Organizația propune un mecanism prin care angajatorii să poată deduce valoarea voucherelor direct din impozitul pe profit datorat, […]
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, va fi reconstruit și în această iarnă. Reprezentanții celebrului obiectiv turistic au anunțat luni, printr-o postare pe Facebook, că pregătirile pentru noul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Salvamont-Salvaspeo Alba, din adâncurile peșterilor direct în sala de clasă: Oră deschisă pentru elevi din județul Sibiu
Salvamont-Salvaspeo Alba, din adâncurile peșterilor direct în sala de clasă: Oră deschisă pentru elevi din județul Sibiu Luni, 23 noiembrie...
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”...
Știrea Zilei
Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu dificultate
Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu...
Video | Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți
Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au...
Curier Județean
Foto | Apă potabilă pentru comunitatea din Laz: Peste 3,7 kilometri de rețea nouă și 186 de branșamente
Apă potabilă pentru comunitatea din Laz: Peste 3,7 kilometri de rețea nouă și 186 de branșamente Investiții noi în infrastructura...
Poliția Alba: ,,Primele semne ale unei relații abuzive nu încep cu o lovitură! Uneori, încep cu întrebări”. Recomandările autorităților
Poliția Alba: ,,Primele semne ale unei relații abuzive nu încep cu o lovitură! Uneori, încep cu întrebări”. Recomandările autorităților Inspectoratul...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri...
26 noiembrie 2026 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi
Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi Ședința publică ordinară a Consiliului...
Opinii Comentarii
Pe ce dată se dau pensiile în decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul
Pe ce dată se dau pensiile în luna decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul Poșta...
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi...