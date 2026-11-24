Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu dificultate
Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu dificultate
Un accident rutier a avut loc astăzi, 24 noiembrie 2026, la Alba Iulia pe Bulevardul Revoluției atunci când un autoturism a surprins și accidentat un pieton.
Potrivit martorilor din zonă, victima este un bărbat de aproximativ 70 de ani, care traversa strada în momentul în care a fost lovit de autoturism. Poliția Alba a transmis că în aceste momente traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.
,,Un pieton a fost surprins și accidentat de un autoturism, pe Bulevardul Revoluției din municipiul Alba Iulia. Traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate.”, a transmis IPJ Alba.
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