Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu dificultate

Un accident rutier a avut loc astăzi, 24 noiembrie 2026, la Alba Iulia pe Bulevardul Revoluției atunci când un autoturism a surprins și accidentat un pieton.

Potrivit martorilor din zonă, victima este un bărbat de aproximativ 70 de ani, care traversa strada în momentul în care a fost lovit de autoturism. Poliția Alba a transmis că în aceste momente traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.

,,Un pieton a fost surprins și accidentat de un autoturism, pe Bulevardul Revoluției din municipiul Alba Iulia. Traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate.”, a transmis IPJ Alba.

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