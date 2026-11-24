Pe ce dată se dau pensiile în luna decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul

Poșta Română începe distribuirea pensiilor la domiciliu miercuri, 2 decembrie 2026. Pentru pensionarii care primesc banii în cont, data estimată a viramentului este vineri, 11 decembrie, deoarece 12 și 13 decembrie cad în weekend.

Când intră pensiile pe card în luna decembrie 2026

Casa Națională de Pensii Publice arată că, potrivit calendarului obișnuit, pensiile se virează în cont începând cu data de 12 a lunii și cel târziu pe 13. În decembrie 2026, cele două date cad sâmbătă și duminică, astfel că plata este așteptată vineri, 11 decembrie. La 23 noiembrie, data de 11 decembrie rămâne o estimare

Când aduce poștașul pensia în luna decembrie 2026

Factorii poștali încep distribuirea miercuri, 2 decembrie, după ziua liberă de Ziua Națională a României. Directorul general al Poștei Române a declarat pentru Digi24 că primele livrări vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare. Compania estimează că va încheia distribuirea până pe 16 decembrie.

Dacă poștașul nu găsește beneficiarul acasă și îi lasă un aviz, acesta poate ridica pensia și documentul de plată de la ghișeul poștal. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, termenul este de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă

Cum ajunge talonul de pensie la cei care primesc banii pe card

Pensionarii care încasează banii în cont primesc talonul mov separat, prin poștă, la domiciliu.

Conform calendarului obișnuit publicat de Casa Națională de Pensii Publice, documentul este transmis între 1 și 15 ale lunii.

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