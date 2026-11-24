Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor

În prima lună de la preluarea guvernării, PSD a deblocat plăți pentru investiții, a asigurat fondurile necesare pentru pensii până la sfârșitul anului și a suplimentat bugetul sănătății. Prima rectificare bugetară din ultimele șase luni a asigurat, de asemenea, finanțarea serviciilor sociale și a altor servicii publice esențiale.

„PSD a deblocat plăți pe care oamenii și firmele le așteptau. În 30 de zile, Guvernul a început să achite facturile rămase în urmă, a asigurat banii pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului și a suplimentat fondurile pentru spitale. Pentru o firmă care a executat lucrări la un drum sau la o rețea de apă, plata facturii înseamnă că își poate plăti la rândul ei angajații și furnizorii. Pentru un pacient, banii în plus în sănătate înseamnă acces la medicamente, investigații și tratament. Acestea au fost prioritățile PSD în prima lună. Obiectivul următor este să reluăm creșterea economică și să refacem puterea de cumpărare a românilor”, a declarat Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.

Pensii și protecție pentru angajați. Ministerul Muncii a primit, la rectificare, 3,2 miliarde de lei suplimentar pentru plata tuturor pensiilor și a ajutoarelor acordate o singură dată, până la sfârșitul anului. În același timp, perioada pentru care pot fi plătite salariile restante din Fondul de garantare, în cazul angajaților companiilor aflate în dificultate, a fost extinsă de la 6 la 12 luni.

Fonduri pentru spitale și acces la investigații. Sănătatea a primit 8,2 miliarde de lei în plus la rectificare pentru medicamente, materiale sanitare, servicii medicale și salarii. Alte peste 230 de milioane de lei au fost alocate pentru urgențe și îngrijirea pacienților critici. Pentru pacienții oncologici sunt decontate investigații PET-CT și șase noi categorii de testări genetice. A fost extinsă și rețeaua în care pacienții cu scleroză multiplă pot primi tratament.

Plăți pentru fermieri și investiții locale. Fermierii au primit peste 1,24 miliarde de euro sub formă de avansuri. Valoarea medie a plății pe fermier a crescut cu 80%, până la 1.705 euro, iar pentru irigații au fost alocate peste 130 de milioane de lei. Guvernul a achitat, de asemenea, peste 1,4 miliarde de lei firmelor românești care au executat lucrări prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” sau prin PNRR.

Măsuri pentru proprietari și prosumatori. Prin ordin de ministru, proprietarii care și-au închis balconul cu bună-credință nu mai riscă dublarea impozitului pe întreaga locuință din acest motiv. Tot în prima lună a fost lansat programul prin care statul finanțează până la 75% din costul bateriilor de stocare pentru prosumatori, în limita a 15.000 de lei.

Infrastructură și fonduri europene. Pe Autostrada A0 au fost dați în circulație 13 kilometri între Afumați și Glina și a fost recepționată ultima dintre cele 16 locomotive electrice noi. Comisia Europeană a evaluat favorabil 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte aferente cererii de plată nr. 5 din PNRR.

Comunicat de presă,

PSD Alba

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