Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
În prima lună de la preluarea guvernării, PSD a deblocat plăți pentru investiții, a asigurat fondurile necesare pentru pensii până la sfârșitul anului și a suplimentat bugetul sănătății. Prima rectificare bugetară din ultimele șase luni a asigurat, de asemenea, finanțarea serviciilor sociale și a altor servicii publice esențiale.
„PSD a deblocat plăți pe care oamenii și firmele le așteptau. În 30 de zile, Guvernul a început să achite facturile rămase în urmă, a asigurat banii pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului și a suplimentat fondurile pentru spitale. Pentru o firmă care a executat lucrări la un drum sau la o rețea de apă, plata facturii înseamnă că își poate plăti la rândul ei angajații și furnizorii. Pentru un pacient, banii în plus în sănătate înseamnă acces la medicamente, investigații și tratament. Acestea au fost prioritățile PSD în prima lună. Obiectivul următor este să reluăm creșterea economică și să refacem puterea de cumpărare a românilor”, a declarat Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
Pensii și protecție pentru angajați. Ministerul Muncii a primit, la rectificare, 3,2 miliarde de lei suplimentar pentru plata tuturor pensiilor și a ajutoarelor acordate o singură dată, până la sfârșitul anului. În același timp, perioada pentru care pot fi plătite salariile restante din Fondul de garantare, în cazul angajaților companiilor aflate în dificultate, a fost extinsă de la 6 la 12 luni.
Fonduri pentru spitale și acces la investigații. Sănătatea a primit 8,2 miliarde de lei în plus la rectificare pentru medicamente, materiale sanitare, servicii medicale și salarii. Alte peste 230 de milioane de lei au fost alocate pentru urgențe și îngrijirea pacienților critici. Pentru pacienții oncologici sunt decontate investigații PET-CT și șase noi categorii de testări genetice. A fost extinsă și rețeaua în care pacienții cu scleroză multiplă pot primi tratament.
Plăți pentru fermieri și investiții locale. Fermierii au primit peste 1,24 miliarde de euro sub formă de avansuri. Valoarea medie a plății pe fermier a crescut cu 80%, până la 1.705 euro, iar pentru irigații au fost alocate peste 130 de milioane de lei. Guvernul a achitat, de asemenea, peste 1,4 miliarde de lei firmelor românești care au executat lucrări prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” sau prin PNRR.
Măsuri pentru proprietari și prosumatori. Prin ordin de ministru, proprietarii care și-au închis balconul cu bună-credință nu mai riscă dublarea impozitului pe întreaga locuință din acest motiv. Tot în prima lună a fost lansat programul prin care statul finanțează până la 75% din costul bateriilor de stocare pentru prosumatori, în limita a 15.000 de lei.
Infrastructură și fonduri europene. Pe Autostrada A0 au fost dați în circulație 13 kilometri între Afumați și Glina și a fost recepționată ultima dintre cele 16 locomotive electrice noi. Comisia Europeană a evaluat favorabil 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte aferente cererii de plată nr. 5 din PNRR.
Comunicat de presă,
PSD Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
26 noiembrie 2026 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi
Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 26 noiembrie 2026, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1, transmite administrația locală printr-un […]
Foto | 28 de ani de activitate în slujba cetățenilor: Investiții de peste 5,6 miliarde euro atrase pentru dezvoltarea Regiunii Centru, coordonate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
28 de ani de activitate în slujba cetățenilor: Investiții de peste 5,6 miliarde euro atrase pentru dezvoltarea Regiunii Centru, coordonate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru Mai mult de 5,6 miliarde de euro este valoarea investițiilor coordonate de Agenția pentru Dezvol-tare Regională Centru în cei 28 de ani care au trecut de la înființarea sa. […]
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că proiectul „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Benic, comuna Galda de Jos, județul Alba” nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Decizia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză Hotelul de Gheață de...
24 noiembrie 2026 | Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și în alte zone din țară
Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și...
Știrea Zilei
Video | Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți
Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au...
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență...
Curier Județean
30 de intervenții pe drumurile din Alba după prima ninsoare din acest sezon rece: Sectoarele pe care au acționat drumarii
30 de intervenții pe drumurile din Alba după prima ninsoare din acest sezon rece: Sectoarele pe care au acționat drumarii ...
Video | Circulația rămâne închisă pe Transalpina, DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt: ,,Ninsori abundente, viscol și vizibilitate redusă”
Circulația rămâne închisă pe Transalpina, DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt: ,,Ninsori abundente, viscol și vizibilitate redusă” Reprezentanții Direcției...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri...
26 noiembrie 2026 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi
Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi Ședința publică ordinară a Consiliului...
Opinii Comentarii
Pe ce dată se dau pensiile în decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul
Pe ce dată se dau pensiile în luna decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul Poșta...
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi...