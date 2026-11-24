Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, în timpul conferinței de presă susținute alături de premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, despre decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, în contextul împlinirii a doi ani de la primul tur al scrutinului.
Întrebat dacă susține poziția exprimată în comunicatul transmis marți de Administrația Prezidențială, ca reacție la raportul AUR privind anularea alegerilor, Nicușor Dan a precizat că documentul prezentat de partid nu aduce nimic nou.
„Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie”, a declarat Nicușor Dan, conform Mediafax.
Întrebat dacă decizia luată de CCR în urmă cu doi ani a fost una bună, președintele a răspuns: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.
„Nu este politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu”, a mai spus președintele, mai notează sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) susține acordarea voucherelor de vacanță și salariaților din mediul privat, nu doar celor din sectorul public. Organizația propune un mecanism prin care angajatorii să poată deduce valoarea voucherelor direct din impozitul pe profit datorat, […]
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, va fi reconstruit și în această iarnă. Reprezentanții celebrului obiectiv turistic au anunțat luni, printr-o postare pe Facebook, că pregătirile pentru noul […]
24 noiembrie 2026 | Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și în alte zone din țară
Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și în alte zone din țară Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări Cod galben, valabile marți, 24 noiembrie 2026, în intervalul orar 10:00 – 20:00, care vizează ninsori viscolite în zonele montane și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”
Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”...
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului Asociația Națională a Agențiilor de Turism...
Știrea Zilei
Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu dificultate
Accident rutier la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Revoluției: Traficul se desfășoară cu...
Video | Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți
Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au...
Curier Județean
30 de intervenții pe drumurile din Alba după prima ninsoare din acest sezon rece: Sectoarele pe care au acționat drumarii
30 de intervenții pe drumurile din Alba după prima ninsoare din acest sezon rece: Sectoarele pe care au acționat drumarii ...
Video | Circulația rămâne închisă pe Transalpina, DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt: ,,Ninsori abundente, viscol și vizibilitate redusă”
Circulația rămâne închisă pe Transalpina, DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt: ,,Ninsori abundente, viscol și vizibilitate redusă” Reprezentanții Direcției...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri...
26 noiembrie 2026 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi
Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi Ședința publică ordinară a Consiliului...
Opinii Comentarii
Pe ce dată se dau pensiile în decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul
Pe ce dată se dau pensiile în luna decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul Poșta...
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi...