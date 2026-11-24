Președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie bună: ,,Evident”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, în timpul conferinței de presă susținute alături de premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, despre decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, în contextul împlinirii a doi ani de la primul tur al scrutinului.

Întrebat dacă susține poziția exprimată în comunicatul transmis marți de Administrația Prezidențială, ca reacție la raportul AUR privind anularea alegerilor, Nicușor Dan a precizat că documentul prezentat de partid nu aduce nimic nou.

„Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie”, a declarat Nicușor Dan, conform Mediafax.

Întrebat dacă decizia luată de CCR în urmă cu doi ani a fost una bună, președintele a răspuns: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

„Nu este politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu”, a mai spus președintele, mai notează sursa citată.

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